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BM'den İsrail'in Dr. Hüsam Ebu Safiyye'yi Gözaltına Almasına Sert Tepki

BM, İsrail'in Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'yi gözaltına almasını kınadı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 22:18
BM'den İsrail'in Dr. Hüsam Ebu Safiyye'yi Gözaltına Almasına Sert Tepki

BM'den Gözaltılara Tepki

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'yi gözaltına almasına sert bir şekilde tepki gösterdi. BM, bu olayın, hastaneler başta olmak üzere her türlü sivil altyapının ve sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

BM Sözcüsünden Açıklama

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki sağlık tesislerinin durumuna dair kritik bilgiler paylaştı. Nino, insanların hayatta kalmasını sağlayacak her şeyin, özellikle de sağlık alanında sunulan hizmetlerin, saldırılarla tehdit altında olduğunu belirtti.

Nino, Kemal Advan Hastanesi'nin artık kullanılamaz hale geldiğini, BM ve ortaklarının hastaneden 10 hastayı tahliye ettiklerini, ancak bunlardan 4'ünün İsrail tarafından gözaltına alındığını ifade etti. Mevcut durumda hastanede 7 hasta ile 15 sağlık personelinin bulunduğunu, fakat tıbbi bakım imkânının kalmadığını vurguladı.

Masum Sivil Gözaltılarına Dikkat

İsrail'in düzenlediği gözaltıların ardından Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması için BM'nin sahada gerekli irtibatları sürdürdüğünü dile getiren Nino, "Masum olan hiçbir sivil gözaltına alınmamalı" sözlerine yer verdi. Ayrıca, Ebu Safiyye ve diğer ihtiyaç sahiplerinin güvenliğinin sağlanması için BM'nin gerekli çalışmaları yapacağına dair taahhütte bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da yaptıkları yazılı açıklamada, "İşgal güçleri, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'yi alıkoydu, birçok sağlık personelini de sorgulama için gözaltına aldı" bilgisi verildi.

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