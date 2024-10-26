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BM'den İsrail'in İran Saldırısına Tepki

BM, İsrail'in İran'a yönelik saldırısından endişe duyduğunu açıkladı ve tüm taraflara itidal çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 18:38
BM'den İsrail'in İran Saldırısına Tepki

Birleşmiş Milletler, İsrail'in İran'a Saldırısından Endişeli

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıya ilişkin derin endişelerini dile getirdi. Dujarric, bu konuya dair yazılı bir açıklama yaptı.

Endişeler Giderek Artıyor

Dujarric, İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından gece saatlerinde İran'daki askeri hedeflere yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Orta Doğu'da tırmanan olaylar karşısında derin kaygılar taşıdığını belirtti. "Tüm tırmandırma eylemleri kınanmalı ve derhal durdurulmalıdır," ifadelerini kullandı.

Diplomasi Çağrısı

Sözcü, Guterres'in tüm taraflara, Gazze ve Lübnan dahil olmak üzere, askeri eylemleri durdurmaları ve bölgesel bir çatışma riskini önlemek için diplomasi yoluna dönmeleri yönünde acil bir çağrı yaptığını vurguladı.

İsrail'in Misilleme Saldırısı

İsrail, 1 Ekim'de gerçekleşen İran füze saldırılarına misilleme olarak İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı. İran, Tahran ve batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerindeki bazı askeri noktaların hedef alındığını, hava savunma sistemlerinin saldırılara başarıyla karşı koyduğunu, ancak bazı noktalarda sınırlı hasar meydana geldiğini belirtti.

İnsan Kaybı ve Açıklamalar

İsrail, saldırının başarıyla tamamlandığını ifade ederken, İran ordusu tarafından yapılan bir açıklamada, saldırılar sonucunda iki askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

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