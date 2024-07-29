Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

BM'den İsrail'in Su Deposuna Yönelik Saldırıya Sert Tepki

BM, İsrail'in Refah'taki su deposunu yok etmesini uluslararası hukuka aykırı buldu.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 19:53
BM'den İsrail'in Su Deposuna Yönelik Saldırıya Sert Tepki

BM'den Saldırıya İlişkin Dikkat Çeken Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, İsrail ordusunun Refah kentindeki su deposunu patlatmasıyla ilgili önemli bir değerlendirmede bulundu. Kaag, uluslararası insancıl hukukun çatışma taraflarından beklediği sorumlulukların net olduğunu belirtti.

Su Deposuna Yönelik Bombalama İddiası

Bir AA muhabirinin yönelttiği soru üzerine, Kaag, "İsrail askerlerinin su deposunu bombaladığına dair bir video dikkat çekti. Video, depoyu 'Tel Sultan su deposunun Şabat'ı onurlandırmak için yok edilişi' şeklinde tanımlamakta. Söz konusu su deposunun, İsrail ordusunun ilan ettiği bir 'güvenli bölgede' bulunduğu iddia edilmektedir. Uluslararası hukuka göre, sivillerin yaşamı için kritik altyapıya yönelik saldırıların yasak olduğunu belirtmekte fayda var. Bu durum hakkındaki yorumunuz nedir?" şeklindeki soruya yanıt verdi.

Kaag, söz konusu saldırıyı bizzat görmediği için spesifik bir yorum yapamayacağını belirtse de, uluslararası insancıl hukukun taraflardan beklentilerinin oldukça açık olduğunu vurguladı. Ek olarak, uluslararası hukuka uyulmasının önemine dikkat çekerek, özellikle temiz su ve hijyen malzemelerinin sağlanması için güvenli erişimin şart olduğunu ifade etti.

Gazze'deki Durumun Korkunç Seviyesi

Kaag, Gazze'den yeni döndüğünü ve oradaki yıkımın boyutlarını algılamada zorluk çektiğini kaydetti. "Her gidişimde gördüğüm yıkım beni derinden etkiliyor," diyen Kaag, ofisinin Gazze'de açıldığını ve ekibinin bir kısmının burada görev yapacağını belirtmiştir.

Gazze'de yaşanan acılar, yıkımlar ve can kayıpları açısından yeni bir dönüm noktasına gelindiğini ifade eden Kaag, yaz aylarındaki hijyen eksikliği nedeniyle bulaşıcı hastalıkların baş göstermeye başladığını vurguladı. Ayrıca, Gazze'deki insani yardım çalışanlarının sıkıntılara rağmen büyük bir özveriyle görev yaptığını ve özellikle Filistin kökenli çalışanların takdir edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ateşkes Beklentisi ve Siyasi Temaslar

Kaag, Gazze'de ateşkes sağlanması durumunda hazırlık yapmak için çalışmalarına devam ettiklerini belirtirken, siyasi temaslarının da sürdüğünü sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

EYT'yi kaçırıp üzülüne iyi haber geldi! 2000 ve sonrası sigortalılar için erken emeklilik müjdesi

Ehliyet sorunu tamamen çözülüyor! Beklenen onay geldi: 81 ilde yeni dönem başlıyor

Covid-19 kabusu geri döndü! Bu sefer daha beter yayılıyor: Belirtilere dikkat!

Domates konservelerinin lezzetini ikiye katlıyor! Küçük tüyo sayesinde aylarca bozulmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Domates konservelerinin lezzetini ikiye katlıyor! Küçük tüyo sayesinde aylarca bozulmayacak

Çatkapı gelen misafirlere pratik tava böreği! İçi yumuşacık patatesli: Dışı çıtır çıtır

Ehliyet sorunu tamamen çözülüyor! Beklenen onay geldi: 81 ilde yeni dönem başlıyor

Covid-19 kabusu geri döndü! Bu sefer daha beter yayılıyor: Belirtilere dikkat!

Demir depolarını fulleyen besin! İbrahim Saraçoğlu bizzat önerdi: Her kaşığında şifa var

Milli Emlak’ta 78.000 TL’ye arsa satışı için son 2 gün! O şehirdekiler yaşadı

Kadir Ezildi'nin babası yıllar sonra ortaya çıktı! Mesleği herkesi şaşırttı: Kimse o isim olduğuna inanamadı

Şart yok! O banka yakınını davet edene 10 bin lira ödeme yapacak!

EYT'yi kaçırıp üzülüne iyi haber geldi! 2000 ve sonrası sigortalılar için erken emeklilik müjdesi

Emeklileri Denizbank'a koşturacak kampanya! Tek başvuru yetiyor: Geri ödemesiz 12.000 TL verilecek

Yarın BİM’de 5 kilo yoğurt ile süt ürünlerinde büyük indirimler!

O bankadan müşterilene görülmemiş kampanya! Tak diye 500 TL indirim