BM'den İsrail'in Su Deposuna Yönelik Saldırıya Sert Tepki

BM'den Saldırıya İlişkin Dikkat Çeken Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, İsrail ordusunun Refah kentindeki su deposunu patlatmasıyla ilgili önemli bir değerlendirmede bulundu. Kaag, uluslararası insancıl hukukun çatışma taraflarından beklediği sorumlulukların net olduğunu belirtti.

Su Deposuna Yönelik Bombalama İddiası

Bir AA muhabirinin yönelttiği soru üzerine, Kaag, "İsrail askerlerinin su deposunu bombaladığına dair bir video dikkat çekti. Video, depoyu 'Tel Sultan su deposunun Şabat'ı onurlandırmak için yok edilişi' şeklinde tanımlamakta. Söz konusu su deposunun, İsrail ordusunun ilan ettiği bir 'güvenli bölgede' bulunduğu iddia edilmektedir. Uluslararası hukuka göre, sivillerin yaşamı için kritik altyapıya yönelik saldırıların yasak olduğunu belirtmekte fayda var. Bu durum hakkındaki yorumunuz nedir?" şeklindeki soruya yanıt verdi.

Kaag, söz konusu saldırıyı bizzat görmediği için spesifik bir yorum yapamayacağını belirtse de, uluslararası insancıl hukukun taraflardan beklentilerinin oldukça açık olduğunu vurguladı. Ek olarak, uluslararası hukuka uyulmasının önemine dikkat çekerek, özellikle temiz su ve hijyen malzemelerinin sağlanması için güvenli erişimin şart olduğunu ifade etti.

Gazze'deki Durumun Korkunç Seviyesi

Kaag, Gazze'den yeni döndüğünü ve oradaki yıkımın boyutlarını algılamada zorluk çektiğini kaydetti. "Her gidişimde gördüğüm yıkım beni derinden etkiliyor," diyen Kaag, ofisinin Gazze'de açıldığını ve ekibinin bir kısmının burada görev yapacağını belirtmiştir.

Gazze'de yaşanan acılar, yıkımlar ve can kayıpları açısından yeni bir dönüm noktasına gelindiğini ifade eden Kaag, yaz aylarındaki hijyen eksikliği nedeniyle bulaşıcı hastalıkların baş göstermeye başladığını vurguladı. Ayrıca, Gazze'deki insani yardım çalışanlarının sıkıntılara rağmen büyük bir özveriyle görev yaptığını ve özellikle Filistin kökenli çalışanların takdir edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ateşkes Beklentisi ve Siyasi Temaslar

Kaag, Gazze'de ateşkes sağlanması durumunda hazırlık yapmak için çalışmalarına devam ettiklerini belirtirken, siyasi temaslarının da sürdüğünü sözlerine ekledi.