BM'den İsrail ve İran'a Acil Diplomatik Müzakere Çağrısı

BM, İsrail ve İran Arasındaki Saldırıların Durması İçin Acil Çağrıda Bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail ile İran arasında süre giden saldırıların sona ermesi ve kalıcı bir çözüm bulunması için acil diplomatik müzakerelerin gerekliliğini vurguladı.

BM İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 59'uncu Oturumu, BM Cenevre Ofisi'nde başladı. Türk, İsviçre'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jürg Lauber başkanlığında gerçekleştirilen toplantının açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Gerginliğin Azaltılması Gerekiyor

Türkiye, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların tırmanışını "derin endişe verici" olarak nitelendirerek, "Bu saldırıları sonlandırmak ve çözüme giden bir yol bulmak için gerginliğin azaltılması ve acil diplomatik müzakere çağrısında bulunan herkese katılıyorum." ifadelerini kullandı. Ayrıca, her iki tarafın da uluslararası hukuka, özellikle yoğun nüfuslu bölgelerdeki sivillerin korunmasına tam saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

Gazze'deki Durumun Kritik Önemi

Türk, Gazze Sağlık Bakanlığının verilerine atıfta bulunarak, "Binlerce çocuk da dahil olmak üzere 55 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti ve saldırılar devam ediyor." dedi. İsrail'in istihdamı gıda silahı olarak kullanarak, insani yardımları engellediğini vurguladı.

Türk, "Gıda dağıtım merkezlerine ulaşmaya çalışan çaresiz sivillere yönelik ölümcül saldırıların derhal tarafsız bir şekilde araştırılması talebinde bulunuyorum." diyerek, sürecin uluslararası topluma şeffaflık sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

Lübnan ve Ukrayna'daki Çatışmalar

Lübnan'daki sivilleri hedef alan İsrail saldırılarından endişeli olduğunu ifade eden Türk, iki ülke arasında süregelen çatışmaların sona ermesi için uluslararası toplumun destek vermesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Ukrayna'daki çatışmaların tırmanması nedeniyle kamuoyuna dikkat çekti.

Tüm bu durumlardan hareketle, Türk, uluslararası toplumun barış anlaşmaları için kapsamlı ateşkes sağlayarak, insan hakları ihlallerini önleme çabalarını hızlandırmasının gerektiğini vurguladı.

Toplantıya Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü ve çok sayıda ülke temsilcisi katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 59'uncu Oturumu, BM Cenevre Ofisi'nde başladı. Toplantının açılış programına, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar (ortada), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü (sağda), BM yetkilileri ve çok sayıda ülke temsilcisi katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 59'uncu Oturumu, BM Cenevre Ofisi'nde başladı. Toplantının açılış programına, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar (ortada), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü (sağda), BM yetkilileri ve çok sayıda ülke temsilcisi katıldı.