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BM'den Orta Doğu Uyarısı: En Tehlikeli Kavşaktayız

BM, Orta Doğu'da şiddetin arttığını belirterek, barış için siyasi çözüme ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 18:54
BM'den Orta Doğu Uyarısı: En Tehlikeli Kavşaktayız

BM: Orta Doğu'da Ciddi Bir Tehlike Var

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze ve Lübnan'daki artan şiddet ile İsrail’in komşu ülkelerle gerginliğini vurguladı ve “Orta Doğu'da son yılların en tehlikeli kavşağındayız.” uyarısında bulundu.

Şiddet Artışı ve İnsani Kriz

BM Güvenlik Konseyi'nde gerçekleştirilen açık oturumda, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, Gazze'deki korkunç çatışmanın ikinci yılına girdiğini belirtti. Wennesland, işgal altındaki Filistin topraklarında ve çevresinde şiddetin ciddi oranda arttığını ifade etti.

Son Saldırılar ve Kaybettiğimiz Hayatlar

Wennesland, dün İsrail’in Beyt Lahiya'da gerçekleştirdiği saldırıda 25’i çocuk olmak üzere en az 90 Filistinlinin hayatını kaybettiğini veya kaybolduğunu kaydetti. Bu saldırı, İsrail’in Gazze’nin kuzeyine yönelik son dönemdeki ölümcül saldırılarından biri olarak değerlendirildi.

Ateşkes ve İnsani Yardım Çağrısı

Wennesland, Gazze'ye gerçekleştirdiği ziyareti anarak, oradaki durumun tahmin edilenden çok daha kötü olduğunu belirtti. Sadece 2 binanın yıkılmadığını gördüğünü ifade eden Wennesland, ateşkes çağrısını tekrar ederek, insani yardım operasyonlarını geliştirmek için temel değişikliklerin gerekli olduğunu vurguladı.

Batı Şeria'da Artan Şiddet

Gazze’ye odaklanmışken, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de durumu kötüleştiren artan şiddete dikkat çeken Wennesland, buradaki çatışmaların da ciddi şekilde arttığını kaydetti. Sivillere yönelik her türlü şiddeti kınayarak, İsrail’e Filistin halkını koruma çağrısında bulundu.

Piyasa Hedefi ve Siyasi Çözüm İhtiyacı

İsrail Meclisi'nin, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerine son verme hedefini taşıyan yasa tasarısını onaylamasının tek taraflı bir hamle olduğunu belirtti. Wennesland, bu durumun BM’nin yetkisini ve uluslararası hukuku tehdit ettiğini ifade etti.

Barış İçin Ortak Çaba

Son olarak, İran-İsrail ve Hizbullah-İsrail arasındaki gerginliğin arttığını, Yemen, Irak ve Suriye’den yapılan hava saldırılarının devam ettiğini kaydeden Wennesland, bölgede barış ve istikrar sağlamak için herkesin çabalarını bu hedefe odaklaması gerektiğinin altını çizdi.

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