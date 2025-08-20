DOLAR
BM'den Uyarı: DEAŞ Tehdidi Değişkenliğini ve Karmaşıklığını Sürdürüyor

Vladimir Voronkov, DEAŞ'ın Irak, Suriye ve diğer bölgelerde tehdit oluşturmaya devam ettiğini; güvenlik ve insan hakları durumunun derin endişe yarattığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 17:52
Voronkov, Güvenlik Konseyi'nde durumu değerlendirdi

Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Voronkov, DEAŞ'ın oluşturduğu tehdidin "değişkenliğini ve karmaşıklığını sürdürdüğünü" kaydetti.

Voronkov, bu değerlendirmeyi "Terörist eylemlerin uluslararası barış ve güvenliğe tehdidi" başlıklı BM Güvenlik Konseyi toplantısında paylaştı.

Voronkov, örgüt ve bağlantılı grupların terörle mücadele çabalarına rağmen uyum sağlama ve direnme yeteneğini koruduğunu; son birkaç yılda çok sayıda DEAŞ lideri öldürülmüş olmasına rağmen grubun operasyonel kapasitesini muhafaza ettiğini belirtti.

Voronkov, mart ayında Irak'ta düzenlenen operasyonlarda DEAŞ'ın operasyonel planlamadan sorumlu elebaşı yardımcısının öldürülmesinin bu bağlamda belirgin bir fark yarattığına dair işaret bulunmadığını ifade etti.

Voronkov, Irak ve Suriye başta olmak üzere Orta Doğu'da DEAŞ'ın faaliyetlerini sürdürdüğünü; bölgede güvenlik açıklarından yararlanma, gizli operasyonlar yürütme ve ülkelerde mezhepsel gerginlikleri kışkırtma çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Özellikle Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplar ve diğer tesislerdeki güvenlik ve insan hakları durumunun derin endişe yarattığını belirten Voronkov, örgütün ayrıca Batı Afrika, Libya, Somali ve Afganistan gibi ülkelerde de tehdit oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

