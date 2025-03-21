BM, Gazze'de Ateşkesin Sağlanmasını Talep Ediyor

BM'den Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sürdürdüğü şu günlerde en önemli durumun ateşkesin sağlanması olduğunu belirtti. Throssell, BM Cenevre Ofisi'nde yapılan haftalık basın toplantısında bu kritik durumu vurguladı.

Throssell, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıların gelecek üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, "Bence şu anda vurgulanması gereken ve gerçekten önemli olan durum, ateşkesin olmasıdır." ifadesini kullandı.

Ayrıca, esirlerin koşulsuz ve şartsız serbest bırakılması gerektiğinin altını çizen Throssell, insani yardımın Gazze'ye engelsiz bir şekilde ulaştırılması gerekliliğini de dile getirdi.

Gazze’deki durumun ne olabileceği üzerine varsayımda bulunmayı istemeyen Throssell, "Bence şu anda sahada gördüğümüz şey yeterince korkunç ve bunun durması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Ateşkesi Bozan İsrail Ordusu Yeniden Saldırı Başlattı

Öte yandan, İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesten sonra 18 Mart sabahında şiddetli saldırılarına yeniden başladı. Bu saldırıların başlamasından bu yana, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 600'e yakın Filistinli hayatını kaybetti ve yaklaşık 1000 kişi yaralandı.

İsrail, ateşkesi bozan tutumunun gerekçesi olarak Hamas’a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu ve yeni ateşkes tekliflerini reddetti.

Hamas ise, "İsrail'in verdiği sözlere uymadığı ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözleri önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığı" açıklamasında bulundu.

İsrail'in bu saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde gerçekleşiyor.