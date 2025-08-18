DOLAR
40,88 -0,02%
EURO
47,65 0%
ALTIN
4.383,5 -0,07%
BITCOIN
4.759.435,39 -0,13%

BM: Gazze'de insani durum "felaketin ötesinde"

BM Sözcüsü Dujarric, Gazze'de insani durumun "felaketin ötesinde" olduğunu belirterek 2,1 milyon nüfusa acil, geniş çaplı insani yardım çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 21:05
BM: Gazze'de insani durum "felaketin ötesinde"

BM: Gazze'de insani durum "felaketin ötesinde"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, İsrail'in işgal ve ablukasının sürdüğü Gazze Şeridi'nde insani durumun "felaketin ötesinde" bir noktaya ulaştığı uyarısında bulundu.

Dujarric, İsrail'in aylardır insani yardımların Gazze Şeridi'ne geçişine büyük kısıtlama uyguladığını belirterek, İnsani İşler Koordinasyon Ofisindeki meslektaşlarının da aynı değerlendirmeyi paylaştığını söyledi.

Ölümler ve açlık endişesi

Dujarric, Gazze'deki çatışmalar sonucu her gün daha fazla ölüm haberi aldıklarını ve Filistinli çocuklar da dahil olmak üzere açlık kaynaklı ölümlerin devam ettiğini vurguladı. Gazze Sağlık Bakanlığının raporlarına göre, Gazze genelinde son 24 saat içinde 2'si çocuk 5 kişinin "yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle" hayatını kaybettiği bildirildi.

Genel Sekreter Sözcüsü, bu tür ölümleri önlemek için insani yardım kuruluşlarının, yarısı çocuk olan 2,1 milyonluk nüfusa mevcut tüm sınır kapıları ve rotalar aracılığıyla büyük ölçekte ve tutarlı şekilde gıda ulaştırabilmesi gerektiğinin defalarca belirtildiğini ifade etti.

Batı Şeria'daki durum ve yerleşimci şiddeti

Dujarric ayrıca İsrail'in Batı Şeria'daki kanunsuz uygulamalarına da değinerek, Filistin topraklarını yasa dışı gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik "saldırı, taciz ve yıldırma eylemlerinin" devam ettiğini kaydetti. "Elbette, Filistinlilerin güvenliğini, geçim kaynaklarını ve onurunu zedeleyen yerleşimci şiddetine karşıyız," diyerek Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin korunması çağrısını yineledi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da 6 Saat Süren Ameliyatla Kanserli Tiroit ve Yanlış Yerleşimli Paratiroit Bezinden Kurtuldu
2
Özgür Özel'den Aydın Mitinginde Özlem Çerçioğlu Tepkisi: Seçimi Yenileyelim
3
Küçükçekmece'de Motosikletli Silahlı Saldırı: Bir Kişi Bacağından Yaralandı
4
Meloni: Rusya-Ukrayna Savaşında Barış ve Adalet İçin Birlik Gerek
5
Ankara'da 26 katlı yangın iddianamesi: 13 şüpheliye 15 yıla kadar hapis istemi
6
İstanbul'da 'Daltonlar' Suç Örgütüne İddianame: 105 Şüpheliye Suçlama

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri