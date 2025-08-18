BM: Gazze'de insani durum "felaketin ötesinde"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, İsrail'in işgal ve ablukasının sürdüğü Gazze Şeridi'nde insani durumun "felaketin ötesinde" bir noktaya ulaştığı uyarısında bulundu.

Dujarric, İsrail'in aylardır insani yardımların Gazze Şeridi'ne geçişine büyük kısıtlama uyguladığını belirterek, İnsani İşler Koordinasyon Ofisindeki meslektaşlarının da aynı değerlendirmeyi paylaştığını söyledi.

Ölümler ve açlık endişesi

Dujarric, Gazze'deki çatışmalar sonucu her gün daha fazla ölüm haberi aldıklarını ve Filistinli çocuklar da dahil olmak üzere açlık kaynaklı ölümlerin devam ettiğini vurguladı. Gazze Sağlık Bakanlığının raporlarına göre, Gazze genelinde son 24 saat içinde 2'si çocuk 5 kişinin "yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle" hayatını kaybettiği bildirildi.

Genel Sekreter Sözcüsü, bu tür ölümleri önlemek için insani yardım kuruluşlarının, yarısı çocuk olan 2,1 milyonluk nüfusa mevcut tüm sınır kapıları ve rotalar aracılığıyla büyük ölçekte ve tutarlı şekilde gıda ulaştırabilmesi gerektiğinin defalarca belirtildiğini ifade etti.

Batı Şeria'daki durum ve yerleşimci şiddeti

Dujarric ayrıca İsrail'in Batı Şeria'daki kanunsuz uygulamalarına da değinerek, Filistin topraklarını yasa dışı gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik "saldırı, taciz ve yıldırma eylemlerinin" devam ettiğini kaydetti. "Elbette, Filistinlilerin güvenliğini, geçim kaynaklarını ve onurunu zedeleyen yerleşimci şiddetine karşıyız," diyerek Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin korunması çağrısını yineledi.