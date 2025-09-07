DOLAR
BM: Gazze'de kıtlık yayılmasını önlemek için zaman daralıyor

BM Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Gazze'de kıtlığın Deyr el-Belah ve Han Yunus'a yayılmasını önlemek için eylül sonuna kadar zaman kaldığını söyledi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 19:42
Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, İsrail'in abluka ve saldırılarının sürdüğü Gazze'de kıtlığın yayılmasını önlemek için "zamanın daraldığını" bildirdi.

Fletcher, yazılı açıklamasında, kıtlığın resmi raporlarla doğrulandığı Gazze'de, İsrail'in başlattığı büyük askeri harekat ve duyurduğu son yerinden etme emrine tepkisini ortaya koydu.

Fletcher, "Kıtlığın Deyr el-Belah ve Han Yunus'a yayılmasını önlemek için eylül sonuna kadar dar bir zaman dilimi var. Bu zaman dilimi hızla kapanıyor." ifadelerini kullandı.

Filistinli sivillerin ölümü, yıkımı, açlığı ve yerinden edilmesinin, "uluslararası hukuka aykırı ve uluslararası toplumu görmezden gelen tercihlerin bir sonucu" olduğunu belirten Fletcher, "Bu dehşetin durdurulabileceği konusunda ısrarcı olmaya devam ediyoruz." dedi.

Fletcher, yetkililere Gazze'ye insani yardımın önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulunarak, Filistinli sivillerin korunması için Uluslararası Adalet Divanı'nın geçici tedbirlerinin uygulanması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Gazze'de tarafların ellerinde bulunan esirlerin serbest bırakılmasını isteyen Fletcher, ateşkes çağrısını yineledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 368 Filistinli hayatını kaybetti, 162 bin 367 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 11 bin 828 kişi yaşamını yitirdi, 50 bin 326 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 385'e çıktı, yaralıların sayısı da 17 bin 577 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

