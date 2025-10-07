BM: Gazze'de Sivil Halk İsrail Saldırılarının Bedelini Ödüyor

BM, İsrail'in Gazze saldırılarının sivil can kayıpları, yaygın yerinden edilmeler ve insani yardımların engellenmesine yol açtığını, 20 görevden sadece 8'inin kolaylaştırıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 21:42
BM Sözcüsü Dujarric uyardı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye yönelik hava ve topçu saldırılarının sürdüğünü belirterek, sivil halkın yıkım ve kitlesel yerinden edilme yükünü taşımaya devam ettiğini vurguladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA)'nin gözlemlerine atıf yapan BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, bu saldırıların daha fazla sivil can kaybına, yaygın yerinden edilmelere ve kritik altyapının tahribine neden olduğunu söyledi.

"Sivil halk, düşmanlıkların, yıkımın ve kitlesel yerinden edilmenin yükünü taşımaya devam ediyor, en büyük risk altında olanlar ise kadınlar ve kız çocukları."

Dujarric, Gazze'ye insani yardımların geçişinde de İsrail tarafından engellemelerin sürdüğüne dikkat çekti: "BM ve İnsani yardım ortakları, Gazze içinde ihtiyaç duyulan ölçekte hayat kurtarıcı yardımların ulaştırılmasını engelleyen ciddi fiziksel ve bürokratik engellerle karşı karşıya."

Sözcü, karmaşık yetkilendirme ve denetim prosedürleri, sınır geçişlerindeki kısıtlamalar ve İsrail yetkililerinin önceden izin verilen kargoları öngörülemeyen şekilde reddetmesinin, insani yardım hareketleri ve teslimatlarını geciktirmeye devam ettiğini vurguladı.

BM'nin dün İsrail ile koordine ettiği 20 insani yardım görevinden sadece 8'inin kolaylaştırıldığı bilgisini paylaşan Dujarric, durumun aciliyeti üzerinde durdu.

"Ek geçiş noktalarının açılması ve Gazze'ye insani yardımların giriş ve çıkışına yönelik kısıtlamaların derhal kaldırılması gerekiyor."

