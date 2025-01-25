BM Genel Sekreteri Guterres'ten Sudan İçin İtidal Çağrısı

Guterres'ten Sudan'a İtidal Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'da özellikle Hartum'un kuzeyindeki Cili petrol rafinerisi çevresindeki ve Darfur bölgesindeki Faşir'deki çatışmaların tırmanmasından derin endişe duyduğunu belirterek, taraflara itidal çağrısında bulundu.

BM Sözcülük Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres, tarafları, Sudan ve bölge için ciddi ekonomik ve çevresel sonuçlar doğurabilecek tehlikeli eylemlerden kaçınmaya davet etti.

Sivillerin ve sivil altyapının korunmasının önemine dikkat çeken Guterres, "Sudanlı kadınlar, çocuklar ve erkekler, çatışan tarafların devam eden askeri harekatlarının bedelini ödemektedir," uyarısında bulundu. Guterres ayrıca, sivillerin daha fazla zarar görmesini önlemek amacıyla çatışmaların derhal durdurulmasını hedefleyen acil ve samimi bir diyaloğa girme çağrısını yineledi.

Sudan'daki Çatışmalar ve İnsanlık Krizi

Sudan'da, 15 Nisan 2023 tarihinden bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında, askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar sürmektedir. Bu savaşın bitirilmesi için yapılan tüm çözüm girişimleri ise sonuçsuz kalmıştır.

BM verilerine göre, Sudan dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı bölgelerden biri haline geldi. Çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, savaşın başlangıcından bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçmiştir. Aynı zamanda 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edilmiş olup, 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumdadır.