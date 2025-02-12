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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Yemen'deki WFP Çalışanının Ölümüne Kınama

Guterres, Yemen'de alıkonulan WFP çalışanının ölümünü kınayarak sorumlu kişilerin hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 07:03
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 07:03
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Yemen'deki WFP Çalışanının Ölümüne Kınama

BM Genel Sekreteri Guterres, Yemen'deki WFP Çalışanının Ölümünü Kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'in kuzeyinde Husilere bağlı makamlarca alıkonulan bir Dünya Gıda Programı (WFP) çalışanının hayatını kaybetmesini şiddetle kınadı. Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, "Ailesine ve WFP meslektaşlarına en derin taziyelerimi sunuyor ve alıkonulan tüm meslektaşlarım ve aileleriyle dayanışma içinde olduğumu ifade ediyorum" dedi.

Husilere Çağrı

Guterres, Husileri bu olayla ilgili açıklama yapmaya çağırarak, "derhal, şeffaf ve kapsamlı bir soruşturma başlatılması ve sorumluların hesap vermesi" gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Yemen'de insani yardım ve diplomatik personelin alıkonulmaya devam edilmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Guterres, "Keyfi olarak alıkonulmaların devamı kabul edilemez" ifadesini kullanarak, bu tutukluların "koşulsuz olarak derhal serbest bırakılmaları" gerektiğini belirtti.

Emniyet ve Güvenlik vurgusu

Guterres ayrıca, BM'nin “Yemen halkına hizmet sunma çabalarında çalışanlarının emniyet ve güvenliğini sağlamak için uygun tedbirleri almaya devam edeceğini" yeniden ifade etti. WFP'de 2017'den beri görev yapan söz konusu insani yardım çalışanının, 23 Ocak tarihinde Husilere bağlı makamlarca keyfi olarak gözaltına alınan 7 yerel çalışandan biri olduğu ve 11 Şubat'ta öldüğü açıklandı.

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