BM: İsrail'in Suriye'deki saldırı ihlallerini belgeliyoruz

BM İnsan Hakları Ofisi, İsrail'in Suriye'deki saldırılardaki ihlalleri belgelediklerini ve işlenen ihlaller için hesap sorulmasını talep ettiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 14:15
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, Cenevre ofisindeki haftalık basın toplantısında İsrail'in Suriye'deki saldırılarına ilişkin bulguları kamuoyuyla paylaştı.

AA muhabirinin "İsrail'in son dönemde Suriye'ye yönelik saldırılarını artırdığı" yönündeki sorusuna yanıt veren Shamdasani, artan şiddet ve bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti.

Shamdasani, "İsrail'in Suriye'deki eylemleri ve Suriye'nin farklı bölgelerindeki etnik gerginlikler dahil ciddi ihlalleri belgelemeye devam ediyoruz. İşlenen ihlaller için hesap verilmesini talep etmeye devam ediyoruz." dedi.

Golan Tepeleri ve işgalin derinleşmesi

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti. İsrail birlikleri, tampon bölgenin ötesine geçerek başkent Şam'a yaklaşık 20 kilometre kadar yaklaşmıştı.

1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti. Ancak Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını verip bölgenin silahsızlandırılmasını talep etmişti.

İsrail, 13 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da patlak veren çatışmalara müdahil olmuş; Suriye ordusu ile Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ve Genelkurmay binasına saldırılar düzenlemişti.

