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BM Kadın Birimi: Gazze'de Kadın Sağlığı Tehdit Altında

BM, Gazze'deki İsrail saldırılarında kadınların sağlık ve yaşam riskleriyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 00:01
BM Kadın Birimi: Gazze'de Kadın Sağlığı Tehdit Altında

BM Kadın Birimi'nden Alarm Verici Rapor

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi, Gazze'deki son durumu ele alan bir rapor yayımladı. Bu raporda, İsrail'in saldırıları sonucunda 41 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Gazze'de, kadınların ciddi sağlık riskleri ile karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Sağlık Tesisleri Tehdit Altında

Raporun içeriğinde; bölgedeki sağlık tesislerinin %84'ünden fazlasının zarar gördüğü ve tıbbi hizmetlerin aksadığı belirtilmektedir. Bu durum, anne sağlığı ve ruhsal hastalıklar yaşayan kadınlar için temel sağlık hizmetlerine erişim konusunda önemli zorluklar ortaya çıkarmaktadır.

Aciliyet Arz Eden Sağlık İhtiyaçları

Gazze'deki kadınlar ve kız çocukları için kanser tedavisi, anne sağlığı hizmetleri ve psikolojik destek gibi acil ihtiyaçların bulunduğu ifade edildi. BM Kadın Birimi, bu ihtiyaçların karşılanması için acil yardım çağrısında bulundu.

Stratejik Altyapı Hedef Alınıyor

7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen saldırılarda, yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere toplamda 41 bin 825 Filistinli hayatını kaybederken, 96 bin 910 kişi de yaralanmıştır. Ayrıca, sivil altyapı hedef alınarak, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da tahrip edilmektedir.

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