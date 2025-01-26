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BM Komiseri Grandi, Suriye'deki Yeni Yönetimle Görüştü: Yaptırımların Kaldırılması Gerekli

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Suriye'de mülteci dönüşleri için yaptırımların kaldırılmasının önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 00:03
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 00:03
BM Komiseri Grandi, Suriye'deki Yeni Yönetimle Görüştü: Yaptırımların Kaldırılması Gerekli

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile Şam'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Grandi, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından gerçekleştirdiği ilk Suriye ziyaretine ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden bilgi verdi. Söz konusu toplantıda, Suriyeli mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönüş süreçlerine nasıl destek olabilecekleri konusunda verimli bir diyalog yaşandı.

Grandi, birçok mültecinin ülkeye geri döndüğünü ifade ederek, bu geri dönüşlerin kalıcı hale gelmesi için güvenliğe, çalışmalara, barınmaya ve hizmetlere yatırım yapılması gerektiğini belirtti. Bu bağlamda, yaptırımların kaldırılmasının kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

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