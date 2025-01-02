BM Komiseri Lazzarini: 'Gazze'de güvenli bir yer yok'

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun Han Yunus’taki El-Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırı bombaladığını duyurdu. Lazzarini, Gazze Şeridi'nde güvenli bir yer olmadığını ve kimsenin güvende olmadığını vurguladı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in bu sabah "güvenli" olduğunu iddia ettiği El-Mevasi bölgesine yönelik düzenlediği saldırıya dikkat çeken Lazzarini, 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgedeki saldırıların devam ettiğine işaret etti.

Lazzarini, El-Mevasi'deki bu saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını belirterek, "(Bu saldırı) Güvenli bölgeyi bırakın, insani bir bölgenin bile olmadığına dair bir hatırlatma daha." ifadelerini kullandı.

Ateşkese varılmayan her günün Gazze'de daha fazla trajediye sebep olacağına da dikkat çeken Lazzarini, saldırıda en az 3 çocuk olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve 15 Filistinlinin yaralandığını ekledi.