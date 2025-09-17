BM'nin Gazze'de 'soykırım' Tespiti: İnsani Yardım Kuruluşlarından Müdahale Çağrısı

Birleşmiş Milletler'in Gazze'de soykırım yapıldığı yönündeki tespitinin ardından, bölgedeki 22 büyük insani yardım kuruluşu dünya liderlerine acil müdahale çağrısında bulundu.

Kuruluşların ortak çağrısı

Gazze'de faaliyet gösteren kuruluşlar arasında Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) de yer alıyor. Ortak yazılı açıklamada, 'BM komisyonunun ilk kez soykırım yapıldığı sonucuna varmasının ardından dünya liderlerini acilen müdahale etmeye çağırıyoruz' denildi. Açıklamada, dünya liderlerinin gelecek hafta BM'de bir araya geleceği vurgulanarak, tüm üye devletlerin BM'nin 80 yıl önce kendisine verilen yetkiye uygun hareket etmeye çağrıldığı ifade edildi.

Ortak bildiride Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir felaket yaşandığına dikkat çekildi ve bölgede süregelen insanlık dışı koşulların kabul edilemez olduğu belirtildi.

Kıtlık, yerinden edilmeler ve can kayıpları

Açıklamada, Gazze halkının korkunç ölümlerine ve acılarına doğrudan tanık olunduğu aktarıldı: 'Uyarılarımız dikkate alınmadı ve binlerce hayat hala tehlikede. İsrail hükümetinin, yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı Gazze kentinden toplu olarak yerinden edilmesini emrettiği şu günlerde, harekete geçilmezse Gazze'nin tarihinde daha da ölümcül bir dönemin eşiğindeyiz.'

Kuruluşlar, Gazze'nin kasten yaşanmaz hale getirildiğini ve yakın dönemde ortaya çıkan can kayıplarına işaret etti: '20 binden fazlası çocuk olmak üzere yaklaşık 65 bin Filistinli öldürüldü. Binlercesi kayıp ve Gazze'nin bir zamanlar hareketli olan sokakları, yerini alan molozların altında gömülü.' Ayrıca Gazze'nin 2,1 milyon nüfusunun yaklaşık 10'da 9'unun, insan yaşamını sürdüremeyecek kadar küçülen toprak parçalarına zorla yerleştirildiği kaydedildi.

Yarım milyondan fazla kişinin açlık çektiğinin altı çizilen açıklamada şu uyarı yer aldı: 'Kıtlık ilan edildi ve yayılıyor. Açlık ve fiziksel yoksunluk, insanların her gün ölmesi anlamına geliyor. BM üyesi ülkeler bu yasal yükümlülükleri isteğe bağlı olarak görmeye devam ederse, yalnızca suç ortaklığı yapmakla kalmaz aynı zamanda gelecek için tehlikeli bir emsal oluşturur. Tarih şüphesiz bu anı yargılayacaktır.'

Son olarak, Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu dün yayınladığı raporda İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını belirterek tüm ülkeleri bunu durdurma yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.