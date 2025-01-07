BM Raporu: Haiti'de 2024'te Çete Şiddeti 5,6 Bin Ölüm Getirdi

BM Raporu: Haiti'de Çete Şiddeti 5,6 Bin Can Aldı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Haiti'de 2024 yılında çetelerin etkisiyle yaşanan şiddet olaylarında 5 bin 601 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu trajik sayının, 2023 yılındaki toplam cinayet sayısına göre 1000'den fazla artış anlamına geldiğini vurgulayarak, Haiti'deki durumu gözler önüne serdi.

Şiddet Olayları ve İnsani Kriz

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, BM Cenevre Ofisi'nde yapılan haftalık basın toplantısında Türk'ün açıklamalarını paylaştı. Türk, Haiti'de meydana gelen çete şiddeti olaylarında 2 bin 212 kişinin yaralandığını ve 1494 kişinin kaçırıldığını belirtti. Ancak bu rakamların, Haiti'deki dehşet ortamını tam anlamıyla yansıtmakta yetersiz kaldığını ifade etti.

Türk, geçen yıl çete üyeleri ve bu gruplarla bağlantılı olduğu iddia edilen kişilere yönelik 315 linç vakası kaydedildiğini de sözlerine ekledi. Ayrıca, Haiti'nin insan hakları ihlalleri, suistimaller ve yaygın yolsuzlukla başa çıkmakta zorlandığını belirterek, bu durumun çok boyutlu bir kriz yarattığını vurguladı.

Uluslararası İşbirliği ve Güvenlik Önlemleri

Volker Türk, bu sorunların çözüme kavuşturulmasının ancak yetkililerin çabaları ve uluslararası toplumun desteği ile mümkün olabileceğini belirtti. Ayrıca, insan hakları ihlallerinde bulunan güvenlik güçlerinin sorumluluğu için denetim mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türk, BM Güvenlik Konseyi'nin Haiti'ye silah ve mühimmat tedarikini önlemek adına ambargo uygulanması çağrısını yineledi. Haiti'de suç çetelerinin silah tedarikinde yaşanan sorunların, şiddet olaylarını artırdığına dikkat çekti.

Haiti’de Siyasi ve Sosyal Çalkantılar

Yıllardır politik, ekonomik ve güvenlik krizleriyle mücadele eden Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya. Ülkenin başkenti, %80 oranında silahlı çetelerin kontrolü altındadır ve bu durum, şiddet olaylarının artışını tetiklemektedir.

Eski Başbakan Ariel Henry, Nisan 2024'te şiddet olayları nedeniyle istifa etti. Ardından kurulan Geçici Konsey tarafından Garry Conille başbakan olarak atanmış; 11 Kasım'da ise Conille görevden alınarak iş insanı Alix Didier Fils-Aime başbakan olarak atanmıştır.