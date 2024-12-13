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BM Suriye Temsilcisi Pedersen, Ürdün'de Suriye Toplantısına Katılacak

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, 14 Aralık'ta Ürdün'deki Suriye toplantısına katılacak ve gelişmeleri değerlendirecek.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 14:29
BM Suriye Temsilcisi Pedersen, Ürdün'de Suriye Toplantısına Katılacak

BM Suriye Temsilcisi Geir Pedersen, Ürdün'deki Toplantıya Katılıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, 14 Aralık'ta Ürdün'de Suriye'deki gelişmelerin ele alınacağı uluslararası toplantıya katılacağını duyurdu. BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Jennifer Fenton, haftalık basın toplantısında Pedersen'in Suriye'deki durum hakkında yürütülecek görüşmeleri destekleyeceğini belirtti.

Suriyelilerin Rolü Önemli

Fenton, Pedersen'in Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin değişiminin ardından meydana gelen olayları dikkatle takip ettiğini ifade etti. Pedersen'in, Suriyelilerin yeni süreçte belirleyici bir rol oynamalarını sağlamak ve uluslararası topluma ortak bir mesaj vermek adına çaba gösterdiğini vurguladı.

Görüşmeler ve Öncelikler

Pedersen'in, birçok resmi yetkili ve saha aktörü ile sürekli olarak görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Ürdün'de gerçekleştirilecek toplantıda Türkiye, ABD ve Arap ülkelerinin dışişleri bakanları ile de görüşmeler yapacağı ifade edildi.

Sivillerin Korunması ve Gerginlik İddiaları

Fenton, Suriye'de sivillerin korunmasının kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi. Bunun yaninda BM, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını durdurması ve gerginliğin azaltılması çağrısı yaptı.

Pederes'in Şam Planları

Bir soru üzerine Fenton, Pedersen'in mümkün olan en kısa sürede Şam'da olmayı planladığını ancak net bir tarih belirlenmediğini açıkladı.

Toplantıya katılım öncesinde Ürdün, Suriye'deki durumla ilgili gelişmeleri tartışmak üzere uluslararası bakanlar düzeyinde bir görüşme gerçekleştireceğini duyurmuştu.

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