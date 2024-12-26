BM: Suriye'ye Dönüşlerde 50 Bini Aştı

Bölge Ülkelerinden Suriye'ye Dönüş Hızı Artıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, geçtiğimiz 3 hafta içinde komşu ülkelerden Suriye'ye geri dönen mülteci sayısının 50 bini aştığını duyurdu.

Grandi, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, Suriyeli mültecilerin kendi topraklarına dönüşlerinin artış gösterdiğine dikkat çekerek, sosyal medya platformu X üzerinden bu bilgiyi paylaştı.

Yapılan açıklamalara göre, geri dönen Suriyeli mülteci sayısının yavaş yavaş da olsa artış göstermesi, bölge için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak, Grandi, Suriye'deki koşulların hala vahim durumda olduğunu ve geri dönenler ile ihtiyaç sahibi tüm bireylere acil insani yardım gerektiğini vurguladı.