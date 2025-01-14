BM Uyarıyor: Suriye'de Patlamamış Mühimmat Çocuklar İçin Tehdit Oluşturuyor

UNICEF, Suriye'de patlamamış mühimmatın çocuklarda ölümcül sonuçlara yol açtığını ve acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 14:43
BM Uyarıyor: Suriye'de Patlamamış Mühimmat Çocuklar İçin Tehdit Oluşturuyor

BM Uyarıyor: Suriye'de Patlamamış Mühimmat Çocuklar İçin Tehdit Oluşturuyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Acil Durumlar İletişim Direktörü Ricardo Pires, Suriye'de patlamamış mühimmat nedeniyle çocukların ölümcül tehdit ile karşı karşıya olduğunu açıkladı. Pires, yalnızca Aralık 2024'te, patlamamış mühimmat kaynaklı 116 çocuğun öldüğünü veya yaralandığını belirtti.

Saha Koşulları Korkutuyor

Şam'da düzenlenen haftalık basın toplantısında konuşan Pires, son 9 yılda Suriye genelinde 14 ilde en az 422 bin patlamamış mühimmat infilakı rapor edildiğini ve bu durumun trajik çocuk kayıplarıyla sonuçlandığını kaydetti.

Pires, "Suriye genelinde çocuklar bu gizli, genellikle görünmez ve son derece ölümcül tehditle karşı karşıya. Yerinden edilme durumlarında bu risklerin artış gösterdiği açıkça ortada," dedi.

Acil Önlemler Gerekiyor

Rejimin devrilmesiyle birlikte Suriye'de çocuklar için barış umutlarının arttığını belirten Pires, ancak patlamamış bombaların yarattığı tehlikelerin çocukların hayatını riske attığını söyledi.

Pires, Suriye'de yeniden yapılanma sürecine atıfta bulunarak, "Tüm hayatlarını tehlike içinde geçiren bu çocuklar, hayatlarının geri kalanını güven içinde yaşamayı hak ediyor" dedi. Acil yatırımlar yapılarak, zeminin güvenli hale getirileceğinin altını çizdi.

Çocuklar Hayatlarını Tehlikeye Atıyor

Yaklaşık 5 milyon çocukun patlamamış mühimmat ve kara mayınlarının bulunduğu bölgelerde yaşadığına dikkat çeken Pires, “Çocukların attıkları her adım, hayal edilemez bir trajedinin riskini taşıyor. Bu çocuklara karşı, sadece dinlemekle kalmayıp, harekete geçmekle de yükümlüyüz. Eylemsiz geçen her gün, Suriye çocuklarını tehdit eden bir başka gündür." diye konuştu.

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