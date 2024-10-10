DOLAR
34,23 -0,13%
EURO
37,59 -0,39%
ALTIN
2.872,05 -0,1%
BITCOIN
2.079.344,92 -0,54%

BMGK'de Gazze'deki İnsani Durum Tartışıldı

BMGK'de Gazze'nin insani durumu ve UNRWA'nın önemi ele alındı. Türkiye, İsrail'in saldırılarına karşı UNRWA'ya destek çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 01:14
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 01:14
BMGK'de Gazze'deki İnsani Durum Tartışıldı

BMGK'de Gazze'deki İnsani Durum Tartışıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen oturumda, Gazze'deki insani durumun kötüleştiği vurgulandı. Cezayir ve Slovenya'nın öncülüğünde düzenlenen toplantıda, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)'nın rolü öne çıkarıldı.

Türkiye'nin İkna Edici Çağrısı

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, UNRWA'nın maruz kaldığı saldırıların kabul edilemeyeceğini belirterek, "UNRWA, Filistinli mültecilere uzun yıllardır destek veren yeri doldurulamaz bir kuruluştur," dedi.

Saldırıların Ciddiyeti Vurgulandı

Yıldız, "UNRWA'ya yönelik saldırılar, uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle BMGK'nın acilen harekete geçmesi gerekiyor," ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bu yıl UNRWA'ya ilave 2 milyon dolar yardım sağladığını da vurguladı.

Diğer Ülkelerin Endişeleri

Slovenya'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Zbogar, Gazze'deki durumun yanı sıra Orta Doğu'daki çatışmaların yayılmasının endişe verici olduğunu dile getirdi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield ise, gıda sevkiyatına yönelik engellerin azalması gerektiğini ifade etti.

Cezayir ve Filistin'in Uyarıları

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, Gazze'deki durumun insanlık tarihine kara bir leke olarak geçeceğini söyleyerek, "Uluslararası toplumun sessiz kalması, İsrail'in zulmünü artırıyor," dedi. Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da, Filistin halkının hedef alındığını ve uluslararası topluma seslenerek harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Toplantıda yapılan bu açıklamalar, uluslararası kamuoyunun dikkatini Gazze'deki insani durumun ciddiyetine çekmeyi amaçlıyor.

İLGİLİ HABERLER

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Bitlis'te Gençlerle Buluştu
2
THY Pilotunun Uçuş Sırasında Hayatını Kaybetmesi Üzüntüyle Karşılandı
3
Ümraniye'de İlginç Olay: Öğrenci Okula Bıçak Getirdi
4
BMGK'de Gazze'deki İnsani Durum Tartışıldı
5
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistan ile Kritik Görüşmeler Gerçekleştirdi
6
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Sonucu 10 Kişi Hayatını Kaybetti
7
İsrail'in Gazze'ye Saldırısında Gazeteci Hayatını Kaybetti

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak