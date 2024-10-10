BMGK'de Gazze'deki İnsani Durum Tartışıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen oturumda, Gazze'deki insani durumun kötüleştiği vurgulandı. Cezayir ve Slovenya'nın öncülüğünde düzenlenen toplantıda, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)'nın rolü öne çıkarıldı.

Türkiye'nin İkna Edici Çağrısı

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, UNRWA'nın maruz kaldığı saldırıların kabul edilemeyeceğini belirterek, "UNRWA, Filistinli mültecilere uzun yıllardır destek veren yeri doldurulamaz bir kuruluştur," dedi.

Saldırıların Ciddiyeti Vurgulandı

Yıldız, "UNRWA'ya yönelik saldırılar, uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle BMGK'nın acilen harekete geçmesi gerekiyor," ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bu yıl UNRWA'ya ilave 2 milyon dolar yardım sağladığını da vurguladı.

Diğer Ülkelerin Endişeleri

Slovenya'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Zbogar, Gazze'deki durumun yanı sıra Orta Doğu'daki çatışmaların yayılmasının endişe verici olduğunu dile getirdi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield ise, gıda sevkiyatına yönelik engellerin azalması gerektiğini ifade etti.

Cezayir ve Filistin'in Uyarıları

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, Gazze'deki durumun insanlık tarihine kara bir leke olarak geçeceğini söyleyerek, "Uluslararası toplumun sessiz kalması, İsrail'in zulmünü artırıyor," dedi. Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da, Filistin halkının hedef alındığını ve uluslararası topluma seslenerek harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Toplantıda yapılan bu açıklamalar, uluslararası kamuoyunun dikkatini Gazze'deki insani durumun ciddiyetine çekmeyi amaçlıyor.