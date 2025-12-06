Samsun Şehir Hastanesi MHRS randevularında hizmet binası karışıklığı uyarısı

Samsun Şehir Hastanesi randevularında hizmet binası karışıklığı uyarısı

MHRS randevusu aldıktan sonra muayene binasını kontrol edin

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınan randevularda yaşanan yönlendirme karışıklığına ilişkin vatandaşları uyardı. Sistemde ek hizmet binalarının harita ekranında Samsun Şehir Hastanesi ana hastanesi olarak gösterilmesi, hastaların yanlış binaya gitmesine neden oluyor.

Açıklamada, 1 Aralık tarihi itibarıyla Eğitim ve Araştırma Ana Bina, Atakum Polikliniği / Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ve Onkoloji Ek Hizmet Binalarının MHRS randevularının Samsun Şehir Hastanesi üzerinden verilmeye başlandığı hatırlatıldı. Randevu ekranında kurum olarak Samsun Şehir Hastanesi görünse de muayenenin yapılacağı yerin ilgili ek hizmet binası olarak belirtildiği vurgulandı.

Müdürlük, harita bölümündeki konum gösteriminden ötürü bazı hastaların ek hizmet binası randevusu olmasına rağmen Canik ilçesindeki yeni ana binaya gittiklerinin tespit edildiğini bildirdi. Açıklamada, an itibarıyla Canik ilçesindeki Samsun Şehir Hastanesi bünyesinde yalnızca göğüs kliniğimiz hizmet verdiği ifade edildi. Diğer ek hizmet binalarının kademeli olarak Samsun Şehir Hastanesi ana kampüsüne taşınacağı ve bu süreçte kendi binalarında hizmet vermeye devam edecekleri belirtildi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için MHRS üzerinden randevu aldıktan sonra randevu ekranındaki ilgili bölümden muayene olacakları hizmet binasını kontrol etmeleri ve muayene için anlatılan binaya gitmeleri önemle duyuruldu.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

