Bodrum'a 2 Kruvaziyer ile 2 bin 611 Yolcu Geldi: Resilient Lady ve SeaDream I İskelede

Bodrum'a 2 Kruvaziyer ile 2 bin 611 Yolcu Geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, Bahamalar bayraklı iki kruvaziyer, 2 bin 611 yolcu taşıyarak Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştı. Yolcuların çoğunluğunu ABD'li turistler oluşturuyor.

Gemilerin ayrıntıları

"Resilient Lady", 277 metre uzunluğunda olup Rodos Limanı'ndan hareket ederek Bodrum'a ulaştı. Gemide 2 bin 529 yolcu ile 1143 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na gitmek üzere Bodrum'dan hareket edecek.

"SeaDream I", 104 metre uzunluğunda olup Santorini Limanı'ndan gelmiş; gemide 82 yolcu ve 94 personel yer alıyor. Geminin bir sonraki durağı Siros Limanı olacak.

Turistler Bodrum'u gezdi

Gümrük işlemlerinin ardından turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerini gezdi, çarşıda alışveriş yaptı ve bazıları tarihi yerleri ziyaret etti.