DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
48,07 -0,2%
ALTIN
4.705,13 -0,64%
BITCOIN
4.591.554,31 -0,13%

Bodrum'a 2 Kruvaziyer ile 2 bin 611 Yolcu Geldi: Resilient Lady ve SeaDream I İskelede

Bodrum'a yanaşan "Resilient Lady" ve "SeaDream I" kruvaziyerleri toplam 2 bin 611 yolcu getirdi; turistler Paşatarlası, Kumbahçe ve çarşıyı gezdi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 16:26
Bodrum'a 2 Kruvaziyer ile 2 bin 611 Yolcu Geldi: Resilient Lady ve SeaDream I İskelede

Bodrum'a 2 Kruvaziyer ile 2 bin 611 Yolcu Geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, Bahamalar bayraklı iki kruvaziyer, 2 bin 611 yolcu taşıyarak Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştı. Yolcuların çoğunluğunu ABD'li turistler oluşturuyor.

Gemilerin ayrıntıları

"Resilient Lady", 277 metre uzunluğunda olup Rodos Limanı'ndan hareket ederek Bodrum'a ulaştı. Gemide 2 bin 529 yolcu ile 1143 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na gitmek üzere Bodrum'dan hareket edecek.

"SeaDream I", 104 metre uzunluğunda olup Santorini Limanı'ndan gelmiş; gemide 82 yolcu ve 94 personel yer alıyor. Geminin bir sonraki durağı Siros Limanı olacak.

Turistler Bodrum'u gezdi

Gümrük işlemlerinin ardından turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerini gezdi, çarşıda alışveriş yaptı ve bazıları tarihi yerleri ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire
2
Hokkaido'da 'Sahte Astronot' Dolandırıcılığı: 1 Milyon Yen Kaybı
3
Afyonkarahisar'da Köylülerin Lavanta Geliri Köy Bütçesine Dönüyor
4
Ankara Akköprü'de Elektrikli Skuter Valizle Trafikte Tehlike
5
Mehmet Şimşek: Ağustos Dış Ticaretinde İyileşme İşareti
6
İsrail'in Paris Büyükelçisi Zarka'dan Küresel Sumud Filosu'na 'hayatta kalın' yorumu — Tepkiler büyüyor
7
Adana'da 124 Ruhsatsız Tüfek Ele Geçti: İşletme Sahibine 8 Yıla Kadar Hapis İstemi

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor