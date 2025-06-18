Bodrum'da Apartmanın Duvarında Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Bodrum'da Duygusal Kurtuluş: Apartmanda Mahsur Kalan Kedi Ekipler Tarafından Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yalıkavak Mahallesi'nde bir apartmanın duvar boşluğuna sıkışan kedi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde kurtarıldı.

Kedinin sıkıştığını fark eden duyarlı vatandaşlar, durumu hemen AKUT Bodrum ekibine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kediyi kurtarmak için hiltiyle duvarı açarak içeri girdiler.

Kurtarılan kedinin 11 gündür bu zorlu durumda mahsur kaldığı öğrenildi. Çalışmalar sonucunda kedinin sağ salim sahibine teslim edilmesi, ekiplerin ve vatandaşların yüzünü güldürdü.

Bodrum'daki bu olay, hayvan dostlarına olan sevgiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde, bu sevimli dostumuz kendini yeniden güvenli bir ortama kavuştu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, apartmanın duvar boşluğunda mahsur kalan kedi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, apartmanın duvar boşluğunda mahsur kalan kedi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.