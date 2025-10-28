Bodrum'da Çelebi Adası Önlerinde Erkek Çocuk Cesedi Bulundu

Bodrum Çelebi Adası açıklarında sahil güvenlik ekiplerinin tespit ettiği erkek çocuğa ait ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp'a sevk edildi.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 18:21
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Çelebi Adası önlerinde bir erkek çocuk cesedi bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ada çevresinde devriye yaptığı sırada deniz yüzeyinde bir ceset olduğunu fark etti.

Olayın Detayları

Bölgeye intikal eden ekipler, denizden erkek çocuğa ait olduğu belirtilen cesedi çıkardı. Ceset, Sahil Güvenlik botu ile Bodrum Limanı'na getirildi.

Bulunan cenaze, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

İlk Değerlendirme

Öte yandan, cesedin önceki günlerde Ortakent açıklarındaki Ada Burnu ve Çelebi Adası yakınlarında batan teknedeki göçmenlerden birine ait olabileceği tahmin ediliyor.

