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Bodrum'da Doktora Yönelik Şiddet Olayının Güvenlik Kamerasındaki Görüntüleri Ortaya Çıktı

Bodrum'da bir aile sağlığı merkezinde doktora uygulanan şiddet olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Doktorun sağlık durumu iyiye gidiyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 20:03
Bodrum'da Doktora Yönelik Şiddet Olayının Güvenlik Kamerasındaki Görüntüleri Ortaya Çıktı

Bodrum'da Doktor Hürkal Tezvar'a Şiddet İddiası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 29 Temmuz tarihinde, 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana gelen şiddet olayı ile ilgili güvenlik kamera görüntüleri yayınlandı. Olayda, doktor Mustafa Hürkal Tezvar'a hasta yakınları tarafından şiddet uygulandığı iddia ediliyor.

Olayın Detayları ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Güvenlik görüntülerinde, E.S. ve Ö.S.A. isimli iki kardeşin, doktor Tezvar’ın kapısında bir süre bekledikleri görünmekte. Bu sırada, E.S.'nin aniden odaya girdiği ve bir süre sonra koridorda yoğun bir kargaşa yaşandığı kaydedilmiştir. Olay sonrası tezvar’ın yanında bulunan diğer doktorlar ve hastalar durumu fark ederek odaya yöneldi.

Doktorun Durumu İyiye Gidiyor

Olayın gerçekleşmesinin ardından Mustafa Hürkal Tezvar özel bir hastanede tedavi altına alındı. Kalp hastası olduğu bilinen Tezvar'ın, yoğun bakımdan servise alındığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Gözaltılar ve Yasal Süreç

Olayla ilişkili olarak gözaltına alınan şüphelilerden E.S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış; kardeşi Ö.S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

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