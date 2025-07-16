Bodrum'da Gönüllü Dalgıçlardan Deniz Dibi Temizliği

Bodrum'da Gönüllü Dalgıçlar Deniz Dibi Temizliği Yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla düzenlenen bir etkinlikte, gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Bodrum Belediyesi personelinden oluşan dalgıçlar, Torba Mahallesi'nde su altındaki atıkları temizlemek üzere bir araya geldi.

Deniz Dibi Temizliği ve Atıkların Sergilenmesi

Dalış ekipleri, su altında biriken atıkları toplarken, etkinlik su altı kamerasıyla da kaydedildi. Çıkarılan atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla Torba sahilinde sergilendi.

Geri Dönüşüm Süreci

Etkinlik sonunda, toplanan atıklar geri dönüşüm işlemleri için Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı'nın Katılımı

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen temizlik etkinliğine, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert de katıldı. Özsert, Torba'da az miktarda atık çıkmasının sevindirici olduğunu belirtti ve duyarlı vatandaşlara teşekkür etti. Ayrıca denizlerin ve çevrenin daha fazla korunması gerektiğini vurguladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla deniz dibi temizliği yapıldı. Bodrum Belediyesi personelinden oluşan gönüllü dalgıçların katılımıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliği, Torba Mahallesi'nde devam etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla deniz dibi temizliği yapıldı. Bodrum Belediyesi personelinden oluşan gönüllü dalgıçların katılımıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliği, Torba Mahallesi'nde devam etti.