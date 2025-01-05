Bodrum'da Renkli Geleneksel Deve Güreşi Festivali Yapıldı

Bodrum'da Deve Güreşi Coşkusu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, geleneksel Deve Güreşi Festivali geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesinin ev sahipliğinde, Kızılağaç Deve Güreşleri Arenası'nda düzenlenen bu etkinlikte, 200'den fazla deve arenaya çıktı.

Devecilik Kültürü Yeniden Canlandı

Bu festival, devecilik kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak amacıyla yapılmakta olup, rengarenk görüntülere ev sahipliği yaptı. Bahar havasından faydalanan binlerce vatandaş, etkinliğe akın ederken, bazıları çocuklarıyla piknik yaparak güreşleri izledi. Bazı konuklar ise davul ve zurna eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı.

Önemli İsimler Etkinlikteydi

Etkinliğe, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci gibi önemli isimler katılarak festivalin coşkusunu paylaştılar.