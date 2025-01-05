DOLAR
35,36 0%
EURO
36,47 0%
ALTIN
2.999,46 0%
BITCOIN
3.455.896,9 0,87%

Bodrum'da Renkli Geleneksel Deve Güreşi Festivali Yapıldı

Bodrum'da gerçekleşen Geleneksel Deve Güreşi Festivali, 200'den fazla devenin katılımıyla coşku dolu anlara sahne oldu.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 14:41
Bodrum'da Renkli Geleneksel Deve Güreşi Festivali Yapıldı

Bodrum'da Deve Güreşi Coşkusu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, geleneksel Deve Güreşi Festivali geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesinin ev sahipliğinde, Kızılağaç Deve Güreşleri Arenası'nda düzenlenen bu etkinlikte, 200'den fazla deve arenaya çıktı.

Devecilik Kültürü Yeniden Canlandı

Bu festival, devecilik kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak amacıyla yapılmakta olup, rengarenk görüntülere ev sahipliği yaptı. Bahar havasından faydalanan binlerce vatandaş, etkinliğe akın ederken, bazıları çocuklarıyla piknik yaparak güreşleri izledi. Bazı konuklar ise davul ve zurna eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı.

Önemli İsimler Etkinlikteydi

Etkinliğe, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci gibi önemli isimler katılarak festivalin coşkusunu paylaştılar.

İLGİLİ HABERLER

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yalova'da Büyük Ölçekli Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi
2
Kırşehir'de Kıbrıs Gazisi Mehmet Yasatekin Son Yolculuğuna Uğurlandı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de Hızlı Tren ve Yatırım Müjdesi
4
Rusya: Ukrayna, Kursk'ta Karşı Taarruz Başlattı
5
Trakyalı Çiftçilere İklim Değişikliğine Uygun Alternatif Tarım Ürünleri Tavsiyesi
6
Erdoğan, Rize'de AK Parti 8. İl Kongresi'nde Konuştu: 'Türkiye'nin Hedeflerine Ulaşması Bizimle Kolaylaşacak'

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü