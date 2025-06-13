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Bodrum'da Uyuşturucu Üretimi: İki Zanlıdan Biri Tutuklandı

Bodrum'da iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu üreten iki zanlıdan biri tutuklandı, operasyon sırasında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 19:36
Bodrum'da Uyuşturucu Üretimi: İki Zanlıdan Biri Tutuklandı

Bodrum'da Uyuşturucu Üretimi Operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten iki zanlıdan biri tutuklandı. Bodrum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçedeki uyuşturucu satıcılarına yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.

Arama Sonuçları Şaşırttı

Gündoğan Mahallesi'nde belirlenen adreste yapılan aramada, 1.050 gram satışa hazır kurutulmuş sentetik uyuşturucu, 1.100 gram likit esrar, 10 gram kokain, 20 kök kenevir bitkisi, 65 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Operasyon sırasında U.Ş. ve D.K. isimli iki kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.Ş., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheli D.K. serbest bırakıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 2 zanlıdan biri tutuklandı....

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 2 zanlıdan biri tutuklandı. Aramalarda, 1.050 gram satışa hazır halde kurutulmuş sentetik uyuşturucu, 1.100 gram likit esrar, 10 gram kokain, 20 kök kenevir bitkisi, 65 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

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