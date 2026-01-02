DOLAR
Bodrum Zabıtası 2025'te Kurallara Uymayanlara 21 Milyon 424 TL Ceza Kesti

Bodrum zabıta ekipleri 2025'te yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara toplam 21 milyon 424 TL ceza kesti; çevre, gürültü, işgaliye ve trafik uygulamalarında çok sayıda işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:29
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:29
Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılında kent genelinde gerçekleştirdiği rutin ve özel denetimlerle halk sağlığı, doğa ve çevrenin korunmasına yönelik çok sayıda uygulama yürüttü. Yapılan tespitler sonucunda kurallara uymayan işletme ve kişiler hakkında önemli miktarda cezai işlem uygulandı.

Denetim ve uygulama sonuçları

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; çevreyi kirletmekten bin 905 işlemde 20 milyon 4 bin TL, ses ve gürültü denetimlerinde 198 işlemde 46 milyon 485 bin TL, sigara izmaritini gelişi güzel atan 748 kişiye 2 milyon 191 bin TL, inşaat yasaklarına uymayan 831 kişi ve firmaya 10 milyon 838 bin TL ceza uygulandı.

Rutin denetimlerde ruhsatsız olduğu tespit edilen 435 işletmeye 1 milyon 284 bin TL, diğer denetim ve uygulamalarda ise Kabahatler Kanunu kapsamında 2 bin 771 işlemde 30 milyon 592 bin TL cezai işlem uygulandı.

İşgaliye ve encümen işlemleri

Zabıta ekiplerinin işgaliye denetimleri de yoğun şekilde sürdü. Yapılan incelemelerde toplamda bin 258 değerlendirmede 621 işgal tespit edilerek 873 bin 126 TL para cezası kesildi. Ayrıca inşaat malzemeleriyle işgal gerçekleştirdiği tespit edilen 140 kişi ya da firmaya 1 milyon 189 bin TL, encümene sevk edilen 265 kişi ya da firmaya da 753 bin 15 TL cezai işlem uygulandı.

Zabıta ekipleri, kasım ayında başlattığı kapsamlı gıda ve hijyen denetimlerine devam ederken, işgaliye konusundaki kapsamlı çalışmaların 2026 yılında artarak süreceği bildirildi.

Trafik Zabıta ve yaya güvenliği çalışmaları

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Zabıta ekipleri, 2025 boyunca yaya güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürdü. Çalışmalar kapsamında, trafiğe kapalı alanlar ile yaya kaldırımlarına araç park ederek yaya geliş ve geçişlerini engelleyen araçlara yönelik 7 bin 255 işlemde 21 milyon 424 bin Türk lirası cezai işlem uygulandı.

Ekipler ayrıca, esnaf ve vatandaş talepleri doğrultusunda 504 duba, 174 delinatör, 109 ayna ve 54 levha yerleştirme çalışması yaptı; 5 adet yeni motopark alanı hayata geçirildi. Yeni motopark alanlarına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

2026'ya yönelik açıklama

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2026 yılında da başta halk sağlığı ve çevre konuları olmak üzere denetim ve uygulamalarına hız kesmeden devam edeceğini açıkladı.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

