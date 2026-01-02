Hayrabolu'da yılbaşı pastasından altın sürprizi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir pastane, yılbaşına özel kampanyasıyla müşterilerine unutulmaz bir sürpriz yaşattı. Pastane sahibi Abdurrahman Gören, yılbaşı coşkusunu artırmak ve satışlara hareket kazandırmak amacıyla bazı pastaların içerisine 6 adet gram altın yerleştirdi.

Kampanya ve uygulama

Abdurrahman Gören tarafından düzenlenen kampanyada, belirlenen pastaların içine gizlenen altınlar, şanslı müşterilere sürpriz oldu. Pastanenin uyguladığı bu yöntem, hem yerel müşteri ilgisini çekti hem de yılbaşına özgü bir heyecan sundu.

Müşterinin şaşkınlığı ve sevinci

Satın aldığı pastanın içinden altın çıkan Yusuf Yalçın, evde pastayı kestiği sırada altını gördüğünde büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşadığını belirtti. Yalçın, yaşadığı sürprizi pastane sahibiyle paylaşarak teşekkür etti.

Hayrabolu'da gerçekleşen bu yılbaşı sürprizi, yerel basında da ilgi çekti ve bölgedeki diğer işletmeler için farklı pazarlama fikirleri oluşturdu.

