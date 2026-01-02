Bodrum'da 2026'nın İlk Bebeği Eylül'e 'Hoş Geldin' Ziyareti

Bodrum'da 2026'nın ilk bebeği Eylül'e "Hoş Geldin" ziyareti

Bodrum Belediyesi, 2026 yılının ilk saatlerinde Bodrum'da dünyaya gelen Eylül bebeği ve ailesini evinde ziyaret ederek mutluluklarına ortak oldu.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı Saha Çözüm ve Koordinasyon Merkezi ekipleri tarafından gerçekleştirilen ziyarette, aileye Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci adına tebrikler iletildi ve bebeklerin temel ihtiyaçlarını içeren bebek bakım seti hediye edildi.

Aile, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan belediye ekiplerine teşekkür ederek ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Mandalinci: Sevgi ve dayanışmayı her eve taşıyacağız

Tamer Mandalinci, ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, kent genelinde hassasiyetle sürdürülen "Hoş Geldin Bebek" projesiyle ailelerin mutluluğuna ortak olunduğunu belirtti. Mandalinci, 2025 yılı boyunca 575 bebeğe "Hoş Geldin" denildiğini ve 2026'nın ilk bebeği Eylül ile bu çalışmanın devam ettiğini söyledi.

Başkan Mandalinci, 2026 yılında da ailelerin yanında olmaya, sevgi ve dayanışmanın sıcaklığını her eve taşımaya devam edeceklerini vurguladı.

