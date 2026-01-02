DOLAR
UMKE Baykan'da iki hastaya kar altında zamanında müdahale

Siirt'in Baykan ilçesinde UMKE ekipleri, kar yağışına rağmen doğum sancısı çeken bir kadın ve diyaliz hastasına zamanında müdahale edip hastaneye sevklerini sağladı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 18:04
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 18:16
Kar yağışı altında sağlık ekipleri seferber oldu

Siirt'in Baykan ilçesinde UMKE ekipleri, kent genelindeki yoğun kar yağışına rağmen sağlık hizmetlerine ara vermeden görev yaptı.

Merkez ve kırsal bölgelerde ulaşımın güçleştiği koşullarda ekipler, doğum sancısı tutan bir kadın ile diyaliz hastası bir vakaya zamanında müdahale ederek her iki hastanın da hastaneye sevk işlemlerini sağladı.

Ekiplerin koordineli çalışması, olumsuz hava koşullarına rağmen müdahalelerin zamanında gerçekleştirilmesini sağladı.

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

