UMKE Baykan'da iki hastaya kar altında zamanında müdahale

Kar yağışı altında sağlık ekipleri seferber oldu

Siirt'in Baykan ilçesinde UMKE ekipleri, kent genelindeki yoğun kar yağışına rağmen sağlık hizmetlerine ara vermeden görev yaptı.

Merkez ve kırsal bölgelerde ulaşımın güçleştiği koşullarda ekipler, doğum sancısı tutan bir kadın ile diyaliz hastası bir vakaya zamanında müdahale ederek her iki hastanın da hastaneye sevk işlemlerini sağladı.

Ekiplerin koordineli çalışması, olumsuz hava koşullarına rağmen müdahalelerin zamanında gerçekleştirilmesini sağladı.

