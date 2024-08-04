Boğaziçi Üniversitesi Yurt İnşaatında İş Kazası: Başmüfettiş Görevlendirildi

Boğaziçi Üniversitesi Yurt İnşaatındaki Trajik Olay

Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde devam eden yurt inşaatında bir işçi, yaşamını yitiren bir kaza geçirdi. Bu olay sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, durumu incelemek üzere bir başmüfettiş atadı.

Bakanlık Açıklama Yaptı

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde inşaatı süren yurtta meydana gelen iş kazası sonucunda bir işçimizin hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Bu nedenle konuyu detaylı bir şekilde araştırmak için başmüfettiş görevlendirdik" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, olayın tüm boyutlarıyla takip edildiğini ve kamuoyuna gerekli bilgilerin sağlanacağını belirtti.