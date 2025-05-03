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Bolu'da 2 Katlı Ev Alev Alev Yandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında Salim Metin'e ait 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangın söndürüldü.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 23:33
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 23:33
Bolu'da 2 Katlı Ev Alev Alev Yandı

Bolu'da 2 Katlı Ev Yandı

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Çeşme Mahallesi Kabakulak Altı mevkisinde saat 15:00 sularında çıkan yangında, Salim Metin'e ait 2 katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine Göynük Belediyesi İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile birlikte polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredeki köylülerin de yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası evi ziyaret eden Göynük Kaymakamı Talha Battal ve Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, söndürme çalışmalarını takip ederek Salim Metin’e geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

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