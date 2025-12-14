DOLAR
Elazığ'da motosiklet kazası: Kaldırıma çarpma sonucu 2 yaralı

Elazığ Sürsürü Mahallesi Dumanlı Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet kaldırıma çarptı; 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 16:04
Kaza Sürsürü Mahallesi Dumanlı Sokak'ta gerçekleşti

Elazığ'da, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir motosikletin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak savruldu.

Kazada 2 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı; ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

