Elazığ'da motosiklet kazası: Kaldırıma çarpma sonucu 2 yaralı
Kaza Sürsürü Mahallesi Dumanlı Sokak'ta gerçekleşti
Elazığ'da, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir motosikletin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak savruldu.
Kazada 2 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı; ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.
