Belen'de Otomobil Yangını: Park Halindeki Aracın Motoru Yandı

Belen'de Otomobil Yangını
Park Halindeki Araçta Motor Alev Aldı
Hatay'ın Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Sokak üzerinde bulunan vatandaşlar durumu fark ederek itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve alevler kontrol altına alındı. Yangında aracın motor kısmında hasar oluştu.
Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
