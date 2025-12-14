DOLAR
Belen'de Otomobil Yangını: Park Halindeki Aracın Motoru Yandı

Hatay'ın Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin motor kısmı yandı; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, yaralanma ve can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 16:03
Belen'de Otomobil Yangını

Park Halindeki Araçta Motor Alev Aldı

Hatay'ın Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Sokak üzerinde bulunan vatandaşlar durumu fark ederek itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve alevler kontrol altına alındı. Yangında aracın motor kısmında hasar oluştu.

Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

