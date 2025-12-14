Antalya'da Aralıkta Deniz Keyfi: Deniz Suyu 20 derece

Beydağları'nın karla kaplı zirvesi gölgesinde yazdan kalma günler

Aralık ayının ortasında Türkiye'nin birçok bölgesi kış mevsiminin etkisi altındayken, turizmin başkenti Antalya'da yazdan kalma günler devam ediyor. 2025 yılının sona ermesine sayılı günler kala kent sakinleri ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı 19, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece dolaylarında ölçüldü. Aralık ortasına rağmen güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler denize girerken, pek çok kişi kumsal ve yeşil alanlarda oturmayı tercih etti.

Sahil bandına akın eden bazı vatandaşlar balık tutarken, bazıları yürüyüş yaptı. Hafta sonunu fırsat bilerek Konyaaltı Sahili'ne gelenler denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Savaş Abbasgil denize girenler arasında yer aldı ve şunları söyledi: Bugün pazar, aralık ayında çok güzel bir hava durumu vardı. Değerlendirmek istedik, deniz biraz serin ama çokta üşümüyor insan. Biz Antalya olarak çok şanslıyız. Yazın sıcak, kışında sıcak. Yaz sıcağı terletiyor ama, kışın daha güzel oluyor Antalya. Herkesi çağırıyoruz, gelsinler yüzsünler. Su sıcaklığını tam bilmiyorum ama gayet güzel, yüzüyoruz, keyfini çıkarıyoruz.

