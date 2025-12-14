Rao Quan Şanlıurfa'da: Göbeklitepe ve Karahantepe İncelemesi

Çin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Rao Quan Şanlıurfa'yı İnceledi

Çin Halk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve Ulusal Kültür Mirası İdaresi (NCHA) Yöneticisi Rao Quan ile beraberindeki heyet, Şanlıurfa'da tarihi alanlarda kapsamlı incelemelerde bulundu. Ziyarette başlıca duraklar Göbeklitepe, Karahantepe ve Balıklıgöl oldu.

Heyet Listesi

Ziyarette Rao Quan'a şu isimler eşlik etti: Wen Dayan (Değişim ve İşbirliği Dairesi Genel Müdürü), Zhang Lei (Anıtlar ve Sitler Dairesi Genel Müdür Yardımcısı), Zhang Ling (Arkeoloji Dairesi Genel Müdür Yardımcısı), He Xiaolei (Müzeler ve Özel Koleksiyonlar Dairesi Genel Müdür Yardımcısı), Hang Xiaofan (Anıtlar ve Sitler Dairesi, Dünya Miras Alanları Şube Müdürü), Tong Wei (Ulusal Kültürel Miras İdaresi Arkeolojik Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı), Gan Caichao ve Li Xiaozhe (Arkeoloji Teorisi ve Teknolojisi Dairesi temsilcileri).

Ziyaret Gündemi

Heyet, uçakla GAP Havaalanı'na inişin ardından ilk olarak Karahantepe'yi ziyaret etti. Ardından şehir merkezine geçen grup, Cumhuriyet Sosyal Tesisleri'ndeki gastronomi merkezinde Şanlıurfa'nın yöresel lezzetlerini tattı ve burada Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile görüştü. Günün devamında heyet Göbeklitepe'deki yapılar hakkında bilgi aldı ve son olarak Balıklıgöl ile Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağarayı ziyaret etti.

Belediye Başkanının Değerlendirmesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ziyaretle ilgili olarak şunları söyledi:

"Bizim için çok önemli bir heyet. Çin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı dün akşam Türkiye’ye geldiler. Bu sabah da İstanbul’dan uçakla buraya hareket ettiler. Bu bütün günü Şanlıurfa’ya ayırdılar, yarın da Ankara’da resmi temasları olacak. Tabii özellikle Şanlıurfa’yı ziyaret etmek istemişler çünkü daha önce de ifade ettiğim gibi hakikaten Şanlıurfa’nın ismi son zamanlarda özellikle bu alanda çok ciddi manada duyulmaya başlandı. Daha önce de belirttiğimiz gibi burada yapılan son keşifler aslında Şanlıurfa’nın çok büyük bir zenginliği, tabii biz de bunu daha ne kadar ileriye götürebiliriz, daha ne kadar istifade edebiliriz diye çeşitli yerlerde temaslarda bulunuyoruz. İnşallah bu temaslarımızın meyvesini de almaya başlıyoruz diye düşünüyorum. Turizm bakan yardımcısının ifade ettiği gibi inşallah önümüzdeki dönemde daha fazla iş birliğine hazır olduklarını ve bizim de bundan memnuniyet duyacağımızı biz de onlara ifade ettik çünkü Çin özellikle arkeoloji alanında dünyanın sayılı ülkelerinden belki de birinci sırada gelen, dünyanın 70 ayrı yerinde şu anda kazılara sponsor olan bir ülke ve bunu da hakikaten Dünya kültürel mirası açısından gönüllü olarak yapan bir ülke. Onların desteği, onlarla beraber çalışmak bizi de ziyadesiyle memnun edecek. Bakanlığımızın da bu konuda hemfikir olduğunu düşünüyorum çünkü onlar da bu işe çok önem veriyorlar. Son zamanlarda hükümetin Urfa’ya ve bu projeye, Taş Tepeler projesine ne kadar önem verdiğini hep birlikte gördük. Bizler de bu iş birliklerini arttırarak sürdürerek Urfa’nın daha fazla istifade etmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şu ana kadar güzel ve verimli bir seyahat oldu. İnşallah öğleden sonra da devam edecekler. Akşam da Ankara’ya dönecekler. Günübirlik bir seyahat ama bizim için, Urfa için, Türkiye için önemli bir seyahat, önemli bir ziyaret. Bu iş birliğini de hayata geçirdiğimizde çok daha memnuniyet verici olacak. Bu konuda da ümitliyiz. Görüşmelerimizi yaptık. Onlara her konuda destek olacağımızı, her konuda yardımcı olacağımızı da taahhüt ettik. İmkanlarımız dahilinde Büyükşehir Belediyesi olarak tıpkı Japon hükümetine yaptığımız gibi inşallah Çin hükümeti ile de bu iş birliğimizi resmiyete döküp bundan sonra farklı boyuta taşıyacağız"

Sonuç olarak, Şanlıurfa'daki bu temas, bölgesel arkeoloji ve kültürel miras alanında uluslararası iş birliği ihtimalini güçlendirirken, yerel projeler ve kazı çalışmaları için yeni destek ve ortaklık beklentilerini gündeme taşıdı.

ÇİNLİ HEYET KARAHANTEPE ZİYARETİ