Bolu'da 88 Yaşındaki Orhan Demir Mantar Toplarken Kayıp

Bolu'da 88 Yaşındaki Orhan Demir Mantar Toplamaya Gitti, Dönmedi

Bolu'da 88 yaşındaki Orhan Demir, dün öğle saatlerinde evinden çıkarak mantar toplamak için ormana gitmek istediğini söyledi. Akşam olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olayın Detayları

Yapılan araştırmada, Demir'in evden çıktıktan sonra mahalleden bir tanıdığı tarafından araçla Pirahmetler Camisi mevkiine bırakıldığı, buradan da Alpağut Zincan Yaylası istikametine doğru yürüdüğünün tespit edildiği belirtildi. Bu noktadan sonra kendisinden herhangi bir haber alınamadı.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Kayıp ihbarının ardından AFAD ekipleri bölgeye intikal ederek ormanlık alanda geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı. Gece saat 22.30'da mahalle camisinin hoparlöründen anons yapılarak vatandaşlardan destek istendi ve çok sayıda mahalle sakini yayla yolları ile ormanlık alanlarda aramalara katıldı.

AFAD, jandarma ve gönüllülerden oluşan ekiplerin bölgede yürüttüğü aramalar bugün de aralıksız sürüyor. Şu ana kadar Orhan Demir'e ait herhangi bir ize rastlanmadığı öğrenildi.

Yetkililer ve yakınları, bilgisi olan vatandaşların 112 veya ilgili birimlerle iletişime geçmesini istiyor.

