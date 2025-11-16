Bolu'da 88 Yaşındaki Orhan Demir Mantar Toplarken Kayıp

Bolu'da mantar toplamaya çıkan 88 yaşındaki Orhan Demir'den haber alınamıyor; AFAD, jandarma ve gönüllüler ormanlık alanda geniş çaplı arama yürütüyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 19:27
Bolu'da 88 Yaşındaki Orhan Demir Mantar Toplarken Kayıp

Bolu'da 88 Yaşındaki Orhan Demir Mantar Toplamaya Gitti, Dönmedi

Bolu'da 88 yaşındaki Orhan Demir, dün öğle saatlerinde evinden çıkarak mantar toplamak için ormana gitmek istediğini söyledi. Akşam olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olayın Detayları

Yapılan araştırmada, Demir'in evden çıktıktan sonra mahalleden bir tanıdığı tarafından araçla Pirahmetler Camisi mevkiine bırakıldığı, buradan da Alpağut Zincan Yaylası istikametine doğru yürüdüğünün tespit edildiği belirtildi. Bu noktadan sonra kendisinden herhangi bir haber alınamadı.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Kayıp ihbarının ardından AFAD ekipleri bölgeye intikal ederek ormanlık alanda geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı. Gece saat 22.30'da mahalle camisinin hoparlöründen anons yapılarak vatandaşlardan destek istendi ve çok sayıda mahalle sakini yayla yolları ile ormanlık alanlarda aramalara katıldı.

AFAD, jandarma ve gönüllülerden oluşan ekiplerin bölgede yürüttüğü aramalar bugün de aralıksız sürüyor. Şu ana kadar Orhan Demir'e ait herhangi bir ize rastlanmadığı öğrenildi.

Yetkililer ve yakınları, bilgisi olan vatandaşların 112 veya ilgili birimlerle iletişime geçmesini istiyor.

BOLU’NUN ALPAĞUT MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN 88 YAŞINDAKİ ORHAN DEMİR’DEN DÜNDEN BERİ HABER ALINAMIYOR....

BOLU’NUN ALPAĞUT MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN 88 YAŞINDAKİ ORHAN DEMİR’DEN DÜNDEN BERİ HABER ALINAMIYOR. "MANTARA GİDİYORUM" DİYEREK EVDEN AYRILAN YAŞLI ADAMIN GERİ DÖNMEMESİ ÜZERİNE AFAD EKİPLERİ ORMANLIK ALANDA GENİŞ ÇAPLI ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI.

ORHAN DEMİR

İLGİLİ HABERLER

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arakçi: 12 Gün Sonra "Artık Daha Güçlüyüz" — Diplomasi ve Nükleer Tartışma
2
Giresun Keşap'ta trafik kavgası: Emekli öğretmen öldü
3
Körfez'de otomobildeki kanlı saldırı: Fail B.E. tutuklandı
4
Fuat Oktay'tan Şehit Ailelerine Taziye Ziyareti
5
Hakkari'de Kamyonet Zap Suyu'na Uçtu: 2 İşçi Öldü, 3 Yaralı
6
Ara Tatil Bitti: Kırıkkale'de 43 İl İçin Kilit Noktada Trafik Yoğunluğu
7
Kayseri'de 4. kattan düşen 18 yaşındaki genç kız ağır yaralandı

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?