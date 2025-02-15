Bolu'da Barakadan Yangın: Apartman ve Eve Sıçradı

Bolu'da çıkan yangın, barakadan apartman ve tek katlı eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, tahliye işlemleri yapıldı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 17:53
Bolu'da Barakadan Yangın: Apartman ve Eve Sıçradı

Bolu'da Yangın Paniği: Barakadan Apartmana Sıçradı

Bolu'nun Sümer Mahallesi Gündüz Sokak'ta meydana gelen yangın, bir ahşap barakada başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkış yapan yangın, kısa sürede büyüyerek yanındaki apartmana ve kullanılmayan tek katlı eve sıçradı.

Yangının başlamasıyla birlikte bölgeye hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartman sakinlerini tahliye ederek yangına müdahaleye başladı.

İtfaiye personelinin etkili çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak yangın, baraka, apartman ve evde ciddi hasara yol açtı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmaların başlatılacağı bildirildi.

Bolu'da barakada başlayıp yanındaki ev ve apartmana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince...

Bolu'da barakada başlayıp yanındaki ev ve apartmana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın; barakada, apartmanda ve evde hasara neden oldu.

Bolu'da barakada başlayıp yanındaki ev ve apartmana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince...

Bolu'da barakada başlayıp yanındaki ev ve apartmana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın; barakada, apartmanda ve evde hasara neden oldu.

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