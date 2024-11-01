Bolu'da Bisikletli Çocuğa Çarpan Kadın Yargı Karşısında

Bolu'da Bisikletli Çocuğa Çarpan Kadın Yargılanıyor

Bolu'nun Gerede ilçesinde meydana gelen bir olayda, 12 yaşındaki bisikletli S.E.Y.'ye çarparak yaralanmasına neden olan kadın sürücü, hakim karşısına çıktı.

Duruşma Detayları

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, ev hapsinde olan sanık Gülcan M.U. ve avukatı ile mağdur çocuğun ailesi katıldı. Savunma yapan sanık, olay gününü ve yaşananları yeniden anlattı.

Gülcan M.U, oğlu T.U ile sokakta oynarken başka çocukların kendisine boncuk attığını duyduktan sonra, durumu görüşmek için oğlu ile markete gittiğini belirtti. Yolda, oyuna devam eden çocukları gördüğünü ve arabayı durdurduğunda bir anda aracın hareket ettiğini söyledi. Olayla ilgili duyduğu üzüntüyü ifade eden sanık, herhangi bir kastı olmadığını savundu.

Mağdur Çocuğun İfadesi

Mağdur S.E.Y., sokakta oynarken kendilerine su tabancasıyla saldıran T.U’ya, tepki olarak boncuk attıklarını ifade etti. Ardından, Gülcan M.U’nun yüksek hızla aracıyla yanlarına geldiğini ve çarpma sonucu aracın altında kaldığını söyledi. Çocuğun durumu ve tedavi süreci aile için endişe verici hale geldi.

Ailenin Açıklamaları

Mağdurun babası S.Y. sanıktan şikayetçi olduklarını ifade ederken, anne Ş.Y. olay anını hatırlamadığını söyledi. Olay yerinde bulunduğunda, oğlunun yerde yattığını ve durumu gördüğünde şok yaşadığını belirtti. Çocuğun tıbbi durumu hakkında endişelerini dile getiren anne, oğlunun yaşadığı yaralanmalar sonucu spor yaşamının sona ermekte olduğunu dile getirdi.

Mahkeme Geçmişi

Gülcan M.U, olaydan sonra gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilerek ev hapsine alındı. Ancak itiraz üzerine tutuklanmış ve ardından tekrar ev hapsine dönmüştü. Cumhuriyet savcısı, mağdur çocuğun sağlık durumunun belirlenmesi için adli tıp kurumuna sevk edilmesini talep etti.

Mahkeme, sanığın ev hapsinin devamına ve mağdurun sağlık raporunun alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Kısa Özeti

Olay, 10 Ağustos'ta Kitirler Mahallesi'nde meydana gelmişti. Gülcan M.U, Belkıs Sabancı Sokak'ta oğluyla kavga eden S.E.Y.'ye çarpmış ve çocuk aracın altında kalmıştı. Sağlık ekipleri tarafından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.E.Y.'nin vücudunda kırıklar tespit edilmişti.

Gülcan M.U'nun "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmektedir.