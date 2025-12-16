Bolu’da D-100’de 4 Araç Zincirleme Kaza, Ankara İstikameti Kilitlendi

Bolu’da D-100’de 4 araç zincirleme kaza
Çıkınlar Mahallesi mevkiinde trafik bir süre durdu
D-100 kara yolunun Bolu geçişinde meydana gelen kazada Ankara istikametinde seyreden 4 araç zincirleme şekilde çarpıştı. Kazada araçlarda hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı.
Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazanın yaşandığı noktada uzun araç kuyrukları oluştu ve ulaşım aksadı.
Trafik, kaza yerindeki müdahale ve araçların yol kenarına alınmasının ardından yaklaşık bir saat sonra normal seyrine döndü.
D-100 KARA YOLUNUN BOLU GEÇİŞİNDE 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI NEDENİYLE ANKARA İSTİKAMETİNDE ULAŞIM AKSADI.