Bolu’da D-100’de 4 Araç Zincirleme Kaza, Ankara İstikameti Kilitlendi

D-100'ün Çıkınlar Mahallesi bölümünde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza, Ankara istikametinde trafik akışını yaklaşık bir saat aksattı; yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:49
Bolu’da D-100’de 4 Araç Zincirleme Kaza, Ankara İstikameti Kilitlendi

Bolu’da D-100’de 4 araç zincirleme kaza

Çıkınlar Mahallesi mevkiinde trafik bir süre durdu

D-100 kara yolunun Bolu geçişinde meydana gelen kazada Ankara istikametinde seyreden 4 araç zincirleme şekilde çarpıştı. Kazada araçlarda hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı.

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazanın yaşandığı noktada uzun araç kuyrukları oluştu ve ulaşım aksadı.

Trafik, kaza yerindeki müdahale ve araçların yol kenarına alınmasının ardından yaklaşık bir saat sonra normal seyrine döndü.

