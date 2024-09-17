Bolu'da Oto Sanayiye Yüreğiyle Bağlı Bir Kadın: Sevim Topal

Bolu'da Oto Sanayide Kadın Gücü

Bolu'da yaşayan Sevim Topal, babasıyla birlikte çalışarak oto sanayinde önemli bir yer edindi. Çocukluğundan beri süregelen araba tutkusunu iş hayatına yansıtan Topal, her gün dükkanında hem ustalara yardımcı oluyor hem de müşteri ilişkilerini yönetiyor.

İlk Adımlar ve Zorluklar

38 yaşındaki Sevim Topal, 18 yıl önce babasının dükkanında çalışmaya başladı. Babası başlangıçta karşı çıksa da, onun kararlılığı ve azmi sonucu bu yolu seçebildi.

Topal, otomobil dergilerini okuyarak başlayan merakının zamanla derinleştiğini ifade ediyor:

"Sanayide çalışmak istediğimi söylediğimde, babam 'Kız kısmının sanayide ne işi var?' dedi. Ancak 2 yıl sonra, 'Keşke daha önce bana dükkana alsaydın.' dedi. Böylece yola çıktım."

Başarıya Giden Yol

Bolu Küçük Sanayi Sitesi'nde dört dükkanları bulunan Topal, burada 180 binden fazla parçayı tanıdığını belirtiyor. Müşterilerine yardımcı olmanın yanı sıra, ustalara da destek sağlıyor:

"Müşterilere parça bulma konusunda yardımcı oluyorum. Olmayan parçaların ücretini alıp hemen getirtmeye çalışıyorum."

Topal'ın İş Ahlakı

Sanayideki herkesin kendisine yardımcı olduğunu ve abla-kardeş ilişkisi içinde çalıştıklarını belirten Topal, işine duyduğu sevginin dinamik bir çalışma ortamı yarattığını dile getiriyor:

"Dükkanlara alıştım; herkes bana yardımcı oluyor, ben de onlara yardımcı oluyorum.

Topal, orijinal ve yan sanayi parçalarına dair geniş bir bilgi birikimine sahip olduğunu belirterek, tüm seçenekleri müşterilerine sunarak en uygun fiyatı sağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

Bolu'da babasının karşı çıkmasına rağmen arabalara olan merakı dolayısıyla oto sanayide çalışmaya başlayan Sevim Topal, işini severek yapıyor.

Bolu'da babasının karşı çıkmasına rağmen arabalara olan merakı dolayısıyla oto sanayide çalışmaya başlayan Sevim Topal, işini severek yapıyor.

Bolu'da babasının karşı çıkmasına rağmen arabalara olan merakı dolayısıyla oto sanayide çalışmaya başlayan Sevim Topal, işini severek yapıyor.

Bolu'da babasının karşı çıkmasına rağmen arabalara olan merakı dolayısıyla oto sanayide çalışmaya başlayan Sevim Topal, işini severek yapıyor.

Bolu'da babasının karşı çıkmasına rağmen arabalara olan merakı dolayısıyla oto sanayide çalışmaya başlayan Sevim Topal, işini severek yapıyor.

Bolu'da babasının karşı çıkmasına rağmen arabalara olan merakı dolayısıyla oto sanayide çalışmaya başlayan Sevim Topal, işini severek yapıyor.