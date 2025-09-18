Bolu'da Zincirleme Trafik Kazası: 10 Kişi Yaralandı

Kaza Detayları

Bolu-Mudurnu kara yolu Yazılar köyü mevkisinde, yağışın da etkisiyle bir yolcu midibüsü, otomobil ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, otomobil ve midibüs sürücüleri ile midibüste yolcu olan 8 kişi yaralandı. Toplam yaralı sayısı 10 olarak kaydedildi.

Müdahale ve Ulaşım

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle Bolu-Mudurnu kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

