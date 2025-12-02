Bolu Dağı'nda Anadolu Otoyolu ve D-100 Sonbahar Manzarasında Aynı Karede

Bolu Dağı'nın Kaynaşlı kesiminde Anadolu Otoyolu, D-100 ve Bolu Dağı Tüneli dronla sonbahar renkleri eşliğinde havadan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 10:08
Bolu Dağı'nda Anadolu Otoyolu ve D-100 Sonbahar Manzarasında Aynı Karede

Bolu Dağı'nda Anadolu Otoyolu ve D-100 Aynı Karede

Sonbaharın renkleriyle bezeli geçiş hattı havadan kaydedildi

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı'nda, Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolu sonbahar manzarası eşliğinde havadan görüntülendi.

İstanbul ve Ankara gibi iki metropolü birbirine bağlayan ve stratejik öneme sahip olan Bolu Dağı geçişinin Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi sınırlarında kalan bölümü, dron ile kayda alındı. Kaydedilen görüntülerde, sonbaharın etkisiyle sarı ve kırmızı tonlara bürünen orman dokusu ile gökyüzünün maviliği eşsiz bir kompozisyon oluşturdu.

Bölgenin coğrafi zorluklarını aşmak için inşa edilen viyadükler ve Bolu Dağı Tüneli'ne uzanan otoyol hattı ile D-100 devlet yolu aynı karede yer aldı. Görüntüler, hem doğal güzelliği hem de ulaşım altyapısının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Havadan kaydedilen bu fotoğrafik perspektif, Bolu Dağı'nın hem doğa hem de ulaşım açısından taşıdığı önemi bir kez daha vurguluyor.

BOLU DAĞI GEÇİŞİNİN DÜZCE'NİN KAYNAŞLI İLÇESİ SINIRLARINDA KALAN BÖLÜMÜ, DRON İLE KAYDA...

BOLU DAĞI GEÇİŞİNİN DÜZCE'NİN KAYNAŞLI İLÇESİ SINIRLARINDA KALAN BÖLÜMÜ, DRON İLE KAYDA ALINDI

BOLU DAĞI GEÇİŞİNİN DÜZCE'NİN KAYNAŞLI İLÇESİ SINIRLARINDA KALAN BÖLÜMÜ, DRON İLE KAYDA...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis: Transit Gemi Geçişleri 08.30'da Kapatıldı
2
Susurluk'ta Tek Taraflı Trafik Kazası: 1 Yaralı
3
Hisarcık MYO'da Bologna Bilgi Paketi ve Ders Tanım Formu Eğitimi
4
Sultanhisar'da Evcil Hayvan Mama Atölyesi Kuruluyor
5
Murat Dağı’nda 2025 yılı 42’inci Dönem Gece Etkinliği — Vali Musa Işın Katıldı
6
Mersin'de 'Anadolu’dan Ezgiler' Konseri Coşkuyla Gerçekleşti
7
Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu'na Teşekkür Belgesi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?