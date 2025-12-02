Bolu Dağı'nda Anadolu Otoyolu ve D-100 Sonbahar Manzarasında Aynı Karede

Bolu Dağı'nda Anadolu Otoyolu ve D-100 Aynı Karede

Sonbaharın renkleriyle bezeli geçiş hattı havadan kaydedildi

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı'nda, Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolu sonbahar manzarası eşliğinde havadan görüntülendi.

İstanbul ve Ankara gibi iki metropolü birbirine bağlayan ve stratejik öneme sahip olan Bolu Dağı geçişinin Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi sınırlarında kalan bölümü, dron ile kayda alındı. Kaydedilen görüntülerde, sonbaharın etkisiyle sarı ve kırmızı tonlara bürünen orman dokusu ile gökyüzünün maviliği eşsiz bir kompozisyon oluşturdu.

Bölgenin coğrafi zorluklarını aşmak için inşa edilen viyadükler ve Bolu Dağı Tüneli'ne uzanan otoyol hattı ile D-100 devlet yolu aynı karede yer aldı. Görüntüler, hem doğal güzelliği hem de ulaşım altyapısının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Havadan kaydedilen bu fotoğrafik perspektif, Bolu Dağı'nın hem doğa hem de ulaşım açısından taşıdığı önemi bir kez daha vurguluyor.

BOLU DAĞI GEÇİŞİNİN DÜZCE'NİN KAYNAŞLI İLÇESİ SINIRLARINDA KALAN BÖLÜMÜ, DRON İLE KAYDA ALINDI