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Bolu Dağı'nda D-100 Kara Yolu Kar Sebebiyle Ulaşıma Kapandı

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolu ulaşıma kapatıldı, araçlar alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 14:06
Bolu Dağı'nda D-100 Kara Yolu Kar Sebebiyle Ulaşıma Kapandı

Bolu Dağı'ndaki Ulaşım Sorunu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı sebebiyle araç geçişlerine izin verilmiyor. Karayolları ekipleri, dünden bu yana devam eden yağışlar nedeniyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirmekte.

Kapanma Nedeni ve Alternatif Yollar

Polis ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre, geçidin rampa kısımlarında meydana gelen kazalar ve bazı araçların yolda kalması nedeniyle kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Bolu yönünden gelen araçlar, Abant Kavşağı'ndan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametine yönlendiriliyor. Ayrıca, Bolu Dağı'nın Ankara yönü de Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinden itibaren dubalarla çevrildi.

Gelecek Durum

Ekiplerin yoldaki çalışmalarını tamamlamasının ardından, geçişlere tekrar izin verilmesi bekleniyor. Vatandaşların güvenli bir ulaşım için alternatif güzergahları tercih etmeleri öneriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine izin...

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine izin verilmiyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine izin...

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine izin verilmiyor.

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