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Bolu Dağı'nda Kar Yağışı: Ulaşımda Tedbirler Alındı

Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkisini gösterirken, ulaşımda normal seyrin sürdüğü bildirildi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 10:36
Bolu Dağı'nda Kar Yağışı: Ulaşımda Tedbirler Alındı

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları ekipleri, bu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak, ulaşımın aksamadan devam etmesini sağlıyor.

Görüş Mesafesi Azaldı

Bolu kesiminde, Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Bakacak mevkilerinde kar ve sis nedeniyle görüş mesafesi azalmış durumda. Düzce bölümünde ise Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde karla karışık yağmur etkili oluyor.

Trafik Tedbirleri

Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerde de kar yağışı gözlemlenirken, karayolları ekipleri, ulaşımın güvenli bir şekilde sağlanması için yoğun çaba harcıyor. Jandarma ve trafik ekipleri, sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda dikkatli olmaya yönlendiriyor.

Öte yandan, Bolu ve Düzce kent merkezlerinde de yağışların etkili olduğu bildirildi.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar...

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar etkisini gösteriyor.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar...

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar etkisini gösteriyor.

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