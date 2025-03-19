Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Ulaşımı Etkiliyor

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Başladı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili olmaya başladı. Araç sürücüleri, Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde aralıklarla görülen kar yağışının etkisiyle dikkatli olmalılar.

Bölgedeki yerler, yer yer beyaz örtüyle kaplanırken, karla mücadele ekipleri de sürekli olarak çalışmalara devam ediyor. Ulaşımda genel bir aksama yaşanmadığı bildirilen bölgede, trafik ekipleri sürücülere dikkat etmeleri için uyarılarda bulunuyor.

Kar yağışının devam etmesi beklenirken, sürücülerin seyahat öncesi hava durumunu kontrol etmeleri öneriliyor.